OHLASY TRENÉRŮ:

Martin Svědík (Slovácko): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale vstřelený gól přinesl až moc velký klid hlavně do útočné fáze, jíž chyběla kvalita a větší přehled v zakončení. Něco jsme si řekli v poločase, víc jsme se měli tlačit do šestnáctky. Hráči si to vzali za své a dvěma góly jsme navýšili vedení na 3:0. Mrzí mě, že jsme inkasovali branku. Nechali jsme se tam zatlačit, ani střídání nebylo z mé strany v pořádku, Ljovin neodvedl profesionální výkon. Jsme rádi, že jsme vyhráli. Karviná budila respekt výhrami na Slavii a na Baníku, navíc dnes hráli o všechno. My jsme předešli různým spekulacím a dokázali jsme, že na Slovácku se vyhrává těžko."

Bohumil Páník (Karviná): „Ráz utkání určil úvod, kdy jsme si dali nepochopitelný vlastní gól. Byli jsme v pozici boxera, jehož zasáhne tvrdý direkt a pak se motá. Pořád byl ale čas s tím něco udělat. V první půli jsme tam z naší strany měli jen nějaké sekvence, ale vůbec jsme se neprosadili a nevystřelili jsme na jejich mladého gólmana. Domácí hráli chytře, byli precizní v obraně. Pokud měli problém, opřeli se o Ciciliu, který dnes uhrál většinu balonů a hráči kolem něj to dokázali vysbírat. Z naší strany to bylo málo. V poločase jsme vyměnili dva hroty, ale celkově to pomohlo jen k tomu, že jsme dali aspoň čestný gól. Dnes jsme nebyli tak dobří, abychom Slovácko pozlobili víc."

28. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 9. 4. 2022):

Slovácko – Karviná 3:1 (1:0)

Branky: 2. vl. Túlio, 49. Cicilia, 61. Hofmann – 78. Sinjavskij. Rozhodčí: Klíma – Kubr, Kotalík. ŽK: Kadlec, Daníček, Jurečka – Chvěja, Durosinmi. Diváci: 3095.

Slovácko: Borek – Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška – Havlík, Daníček (77. Ljovin, 87. Šimko) – Petržela (65. Holzer), Jurečka (87. Tomič), Sadílek (77. Kohút) – Cicilia. Trenér: Svědík.

Karviná: Ciupa – Mikuš (46. Látal), Buchta, Kobouri, Šehić – Ndiaye, Túlio (65. Qose) – Zorvan, Bartošák (73. Sinjavskij), Chvěja (46. Svoboda) – Durosinmi (46. Papadopulos). Trenér: Páník.