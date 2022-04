OHLASY TRENÉRŮ:

Luboš Kozel (Liberec): „Definitivně jsme se zachránili a to byl hlavní cíl, když jsem přicházel. Pro nás bylo důležité, že jsme si to uhráli sami. Se skupinou o titul jsem zatím nepočítal, hrajeme na Slovácku, to je těžký soupeř. Měli jsme dnes problémy, vypadli nám čtyři hráči kvůli horečkám. Poslední zápasy nám nevycházely hlavně střelecky. Dostali jsme laciný gól, ale mužstvo zareagovalo dobře, kombinačně jsme se tam dostávali a gól jsme dali, i když z penalty. Konec první půle se mi v defenzivě nelíbil, ale soupeř nás neztrestal. Začátek druhé půle byl rozhodující. Za gólem jsme šli, mohli jsme jich dát i víc, ale nakonec jsme to silou vůle ubránili.“

Bohumil Páník (Karviná): „V Liberci se hraje vždycky těžko. Měli jsme určité fáze, kdy jsme se dokázali soupeři vyrovnat a mohli ho i přehrát, ale i fáze, kdy jsme vypadli ze hry a byli jsme pod tlakem. Udělali jsme dvě velké chyby v defenzivě. Při penaltě tam hráč zbytečně sáhne. Při druhém gólu máme tři hráče u míče, jeden je od něj dva tři kroky, tak musí reagovat, ale domácí nám to tam dokopnou. Ale byly i chyby v ofenzivě, za stavu 2:1 měl Šehič tutovku.To, že Pardubice vyhrály, je další komplikace, ta vzdálenost je větší. Ale teď je máme doma, může to být o sedm bodů a ve skupině o udržení jsou jakékoli výsledky možné.“

29. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 17. 4. 2022):

Liberec – Karviná 2:1 (1:1)

Branky: 31. z pen. Rabušic, 60. Koscelník – 12. Ndiaye. Rozhodčí: Petřík – Leška, Vyhnanovský. ŽK: Ghali, Gebre Selassie, Havelka – Svoboda. Diváci: 1521.

Liberec: Vliegen – Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula – Koscelník, Tiéhi, Frýdek (80. Stoch), Havelka (80. Michal), Ghali (63. Júsuf) – Rondić (72. Matoušek), Rabušic (63. Višinský). Trenér: Kozel.

Karviná: Bajza – Šehić, Dramé, Buchta, Mikuš – Bartošák (83. Holík), Ndiaye (73. Túlio), Qose (66. Sinjavskij), Jursa, Zorvan (83. Chvěja) – Papadopulos (66. Svoboda). Trenér: Páník.