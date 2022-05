Jaroslav Novotný (Pardubice): „Všechny zápasy v této skupině jsou těžké, každý bod je důležitý. Úvod utkání byl z obou stran opatrný. Snažili jsme se hlavně vycházet ze zajištěné obrany a věřili jsme, že si nějaké šance vypracujeme. To se nám podařilo až v závěru poločasu, kdy jsme v rychlém sledu dali dvě branky. Mezitím ještě přišlo vyloučení. Trochu nás to uklidnilo. Do druhého poločasu jsme vstoupili s tím, že budeme hrát zajištěně, abychom nedělali chyby. Chtěli jsme držet balon a nepustit soupeře do šancí, abychom si to nezkomplikovali. Extra fotbal to pro diváka nebyl, ale na to v tuto chvíli nemůžeme moc koukat. Musíme získávat body, a to se nám povedlo. Jsme za to velmi šťastní. Je to další krok k tomu, abychom se vyhnuli baráži a zachránili.“

Bohumil Páník (Karviná): „Do prvního gólu máme hru pod kontrolou. Pardubice si nevytvořily žádnou velkou situaci, systém nám fungoval. Sice jsme si nebyli až tak nebezpeční nahoru, ale měli jsme pokryté hráče Pardubic a dokázali je eliminovat. První gól Pardubic ještě nebyl rozhodující. Čihák běží 65 metrů, my se na něj nenapojíme, nechytíme ho a zázračně nadvakrát nám to tam dokopne. Mužstvo prochází obdobím, kdy se všechno obrací proti nám. Dorazí nás červená karta, po níž dostaneme gól. Gólman zakopne o svoje nohy nebo nevím, proč tam nedošel, protože to zase nebyl takový trestňák. Sveze se to a pak hrajeme tak, abychom neprohráli 0:6. Možná kdybychom se utrhli, dali kontaktní gól a trošku Pardubice pozlobili… To bychom toho ale chtěli moc, protože Pardubice měly další čtyři pět gólových situací, které daly těsně vedle.“

3. kolo nadstavby o udržení (sobota 7. 5. 2022):

Pardubice – Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 33. Čihák, 41. Čelůstka. Rozhodčí: Szikszay – Pečenka, Volf. ŽK: Vacek, Jeřábek (oba Pardubice). ČK: 39. Bartošák (Karviná). Diváci: 628.

Pardubice: Markovič – Kostka, Hranáč (45.+1 Pojezný), Čihák, Čelůstka – Jeřábek – Lupač (86. Huf), Červ, Vacek, Patrák (46. Cadu) - Černý (76. Sychra). Trenér: Novotný.

Karviná: Ciupa – Dramé, Buchta, Kobouri – Sinjavskij, Jursa (46. Holík), Chvěja (76. Svoboda), Ndiaye (88. Teplan), Bartošák – Vlachovský, Papadopulos (46. Túlio). Trenér: Páník.