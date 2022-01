Jánošova štace v Ostravě začala v létě 2018, kdy přišel z Mladé Boleslavi. Oporou byl až do loňského podzimu, kdy odchovanec pražské Sparty zasáhl jen do šesti duelů, několikrát se nevešel ani na lavičku a odehrál pouze 133 minut. „Co se změnilo? Uběhlo tři a půl roku,“ usmál se devětadvacetiletý středopolař.

„Fotbal takový je, všichni stárneme. Nejsem dědek, ale jsou tam mladší. Rozehrál se Kali (Kaloč), chytil šanci za pačesy, je kapitán v mládežnické „repre“, odchovanec, chtějí na něm stavět,“ nastínil první důvod.

K tomu on sám v úvodu sezony byl nemocný. „Nevím proč, ale ke konci jsem se na hřiště nedostával. Asi bylo třeba hru oživit spíše ofenzivními hráči. Ani mi nic nebylo řečeno, takže netuším,“ pokračoval Jánoš s tím, že minimum šancí od trenérů ho mrzelo.

„Ale beru to. Dařilo se, tak do toho nechtěli sahat. Přestal jsem hrát a asi postupně zjistili, že mě nepotřebují, nebo nejsem momentálně tak důležitý. Takový je fotbalový vývoj,“ dodal Jánoš.

Brzy tak věděl, že bude třeba jít zase dál. „Byla by asi hloupost, kdybych v Baníku byl i přesto, že bych neměl možnost hrát. Asi se mě chtěli zbavit, nebo zbavit… Nechtěli mě, to je ve fotbale normální, a já si měl možnost hledat novou příležitost,“ popsal.

Variant měl víc, ale na život v regionu si zvykl, navíc Karviná se ozvala první, takže na její nabídku kývl. Zatím. Stále to však nemusí být finální destinace. „Něco tu je, dali jsme si deadline, do kterého se to může řešit. Na soustředění by už asi trenér i klub chtěli mít jistotu,“ naznačil Adam Jánoš, do kdy se rozhodne.

Do Turecka tým odlétá 22. ledna. „Máme dohodu, kterou ctíme, ale nezapírám, usilujeme o něj. A děláme i další hráče, jsou na cestě. Do obrany i útoku,“ potvrdil sportovní ředitel Lubomír Vlk.

O přínosu eventuální posily má jasno. „Na podzim jsme ztráceli míče ve středu hřiště a z toho pramenily šance soupeře. Adam je „darebák“, ale ten správný, který by nám mohl pomoci svou hrou i projevem. Tohle byl za mě schopný plnit jen Jean Mangabeira, ale byl často zraněný, takže takový hráč nám chybí,“ vysvětlil Vlk.

Půlroční herní absence si je vědom i hráč. „Je to o tom zachránit Karvinou, ale i abych se rozehrál. Bojuji o svou kariéru. Ale není to tak, že bych se soustředil sám na sebe. Když budeme hrát dobře, vyniknu i já. Musí se to skloubit,“ věděl Jánoš, který ovšem s tím, že by si v Baníku vybojoval nový kontrakt, moc nepočítá.

„Návrat nezavrhuji, ale není to otázka na mě. Končí mi smlouva, něco naťuknutého bylo v listopadu, ale pak už se k tomu nevraceli, nic nenabídli, takže je to asi uzavřené,“ přiznal.

„Ale je to moje nejdelší angažmá kromě Sparty, kde jsem byl odmalička. Byla tu dobrá parta, takže vzpomínat na to budu rád,“ doplnil Jánoš.

I podle trenéra Bohumila Páníka musí nabrat herní praxi. To se asi projevilo včera, kdy Karviná proti Baníku i s Jánošem v sestavě čtyřikrát inkasovala. „Svezl se s první sestavou, nebylo to bezchybné. Byl u jednoho gólu, kdy to nevyřešil dobře, ale to tak je. Lepší je dostat do huby v prvním zápase přípravy, abychom věděli, kteří hráči ano, a kteří ne,“ prohlásil Páník.

Jeho osoba rovněž hrála v rozhodování záložníka roli. „Komunikace probíhala od začátku. Známe a víme, do čeho jdeme,“ připustil Jánoš, od kterého se očekává pozice lídra týmu.

„To jsem byl všude. Neříkám, že jsem přímo vůdce ve hře, že bych něco sám zlomil, ale možná tady chybí větší komunikace. Možná vzhledem k většímu počtu cizinců,“ zamyslel se Jánoš.

Důležité podle něj bude se na hřišti stmelit, makat jeden za druhého a vzájemně si pomoci. „Fotbalisté tu jsou, ale jen fotbalovost nestačí. Bohužel na podzim to bylo o jednom gólu, který Karviná dostala. Teď se to musí zlomit. Věřím, že sehranost půjde s každým tréninkem i zápasem nahoru. Máme dost času ale i práce před sebou. Takhle nemůžeme hrát,“ poukázal na včerejšek Jánoš.

A jak vidí šance na udržení se Karviné? „Je to těžké, máme pět bodů, ale jde o to zvládnout třeba tři zápasy a vše může být zase jinak. I s nadstavbou jde o dost utkání, ta důležitá přijdou, hlavně doma musíme dělat body,“ uzavřel Adam Jánoš.