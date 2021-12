Klokany poslal do vedení ve 22. minutě Puškáč, o dvě minuty později navýšil domácí náskok Köstl. Pojistku přidal v 81. minutě Necid. Karviná se musela obejít bez produktivního Brazilce Túlia, který byl v minulém duelu s Hradcem vyloučen. A bylo to znát.

OHLASY TRENÉRŮ:

Luděk Klusáček (Bohemians): „Pro nás bylo utkání důležité ze dvou hledisek. Jednak z postavení obou týmů v tabulce. Potřebovali jsme Karvinou porazit, abychom ji odskočili. Druhá věc je, že jsme se potřebovali rehabilitovat za vysokou prohru v Plzni. Vítězství 3:0 vypadá jednoduše. Je nutné říct, že nám hodně pomohly slepené branky v prvním poločase. Náš výkon nepatřil k nejlepším, ale trochu nám pomohlo štěstí.“

Bohumil Páník (Karviná): „Fotbal je o zodpovědnosti, důslednosti a disciplíně. První a třetí gól to byly tyhle věci, které jsme neměli. Stopeři, kteří mají ubránit, tak bohužel jsou u těchto dvou gólů a takhle se nedá hrát. Osmnáctiletý dorostenec Durosinmi, kterého jsme do týmu vytáhli, je vlastně našim nejnebezpečnějším hráčem. Mohli jsme v první půli snížit na 1:2, ještě by se s tím dalo něco dělat. Bohemians to odehrála zkušeně.“

Dohrávka 13. kola FORTUNA:LIGY (středa 1. 12. 2021):

Bohemians – Karviná 3:0 (2:0)

Branky: 22. Puškáč, 24. Köstl, 81. Necid. Rozhodčí: Franěk – Caletka, Pečenka. ŽK: Květ (Bohemians). Diváci: 1000 (omezený počet).

Bohemians: P. Le Giang – M. Dostál, Köstl, Jindřišek, J. Kovařík (72. Bartek) – Hronek (82. V. Novák), Ljovin, Květ (82. Nový), Fulnek – Keita (72. Chramosta), Puškáč (59. Necid). Trenér: Klusáček.

Karviná: Bolek – Santos, Šindelář, P. Buchta – Křapka (74. Mikuš), Mangabeira (46. Stropek), Qose, Šehić (79. Jurásek) – Nešický (65. Siňavskij), Durosinmi, Čmelík (79. Svoboda). Trenér: Páník.