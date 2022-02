Na úvod čeká Slezany ten nejtěžší soupeř. Přijede Slavia Praha, úřadující mistra a vedoucí tým ligy. „Slávisté zvolili zajímavý model, který v Česku snad ještě nikdo nepoužil. Byli na dlouhém zahraničním soustředění, kde nesehráli ani jeden zápas a byli tak trochu schovaní,“ podotkl Páník.

„Pro nás byli, co se týče taktiky, skrytí. Až po příletu absolvovali generálku s Baníkem. Měli výborný první poločas. Celkově nám ten zápas hodně napověděl směrem k sobotě. I přes nějaké odchody zůstává Slavia pořád hodně silná. Navíc se jim ještě vrátí Olayinka a silní stopeři,“ zdůraznil Páník.

V Karviné došlo během zimy k několika změnám. „Doplnili jsme na postech, kde jsme měli problém. Mám na mysli především Adama Jánoše a Davita Kobouriho. To jsou hráči, kteří nám určitě pomůžou a dokáží nám stmelit celý tým,“ prohlásil Páník.

„Čas v rozhodování jsme měli u Filipa Zorvana. Dokázal nám, že je také výborný charakterově. Je to pracovitý kluk. Velkou posilou na pozici pravého beka je i přes svůj mladý věk Radek Látal. Ani jsem netušil, že bude tak výborný,“ uznal Páník.

„Na soustředění nám ukázal, že je z výborné olomoucké školy. Po herní, taktické i kondiční stránce. O Ondřeji Chvějovi se nemusíme bavit, ten už s námi trénoval v prosinci, tam byl dostatek času ho poznat. Potřebovali jsme rozšířit konkurenci na post číslo deset,“ dodal Páník.

„Další novou tváří Lukáš Holík. Když byl v Dukle, tak platil za klíčového hráče, který uměl dát gól a finální přihrávku. Už to není žádný mladý zajíc, posunul se, má zkušenosti. Protože měl čísla v Opavě, stáhli jsme ho k nám. Ve Zlíně to pro mě byl dobrý hráč s parametry, který měl okolo sebe konkurenci. A takových hráčů, jako je on, je dnes málo. Opravdu jsem rád, že je tady,“ pochvaloval si Páník.

A jak to vypadá s hráči po zdravotní stránce? „Všichni včetně Michala Papadopulose, Kacpera Zycha a Lukáše Holíka, kteří nebyli kvůli nemoci na soustředění, jsou s námi v tréninku. Bude záležet, jak se budou cítit a jak je my trenéři budeme vnímat v tréninku,“ uzavřel Bohumil Páník, který už vyhlíží sobotní duel 20. ligového kola na Slavii, který začíná v 15 hodin.