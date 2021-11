A v lepším rozpoložení do něj půjdou Severočeši, kteří poslední tři zápasy vyhráli. Karviná naopak nešťastně vypadla z domácího poháru na hřišti Slovácka, kde ještě na začátku nastaveného času vedla. Nakonec padla 1:3 po prodloužení.

„Byli jsme asi minutu od vítězství. Podívejte se třeba na Liberec, s kterým budeme právě hrát, ten vyhrává některá utkání v samotném závěru. Tak to prostě ve fotbale chodí,“ řekl trenér Karviné Bohumil Páník.

„Na Slovácku to bylo o jednom nebo dvou detailech v závěru, abychom to utkání dovedli do vítězství. Pro nás je ale obrovsky důležitá liga a nedělní zápas proti Slovanu Liberec,“ dodal Bohumil Páník.