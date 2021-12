Fotbalisté Karviné prohráli sobotní utkání 17. kola FORTUNA:LIGY se Spartou 1:2 a propadli se na poslední místo tabulky. Pražany poslal do vedení po hodině hry a Bolkově hrubce Pulkrab, následně zvýšil po pohledné akci Haraslín. Slezané bleskově odpověděli, když se trefil střídající Siňavskij, to ale bylo z jejich strany vše.

Popis fotky: MFK Karviná - AC Sparta Praha - Utkání 17. kola první fotbalové ligy: MFK Karviná - AC Sparta Praha, 4. prosince 2021 v Karviné. Zleva Antonín Křapka z Karviné, Dávid Hancko ze Sparty, brankář Petr Bolek z Karviné. | Foto: ČTK

Spartě výrazně pomohl k bodům domácí gólman Bolek, který u první branky hrubě chyboval, když se nepochopitelně přestal věnovat hře a Pulkrab to potrestal. „Nevím, proč tak reagoval, musíme se ho na to zeptat. Je to škoda. Naše defenzivní činnost byla do té chvíle dobrá,“ začal s hodnocením trenér Karviné Bohumil Páník.