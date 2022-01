Vypíchl bych naše prohry, kdy jsme asi osmkrát vedli, dokonce se nám povedlo během osmi dnů třikrát prohrát v nastavení. Těch věcí, které se udály a já je zažil poprvé, bylo až nad hlavu. Opravdu jsme si mysleli, že kádr, který jsme až na výjimky nechali z předchozí sezony stejný, jen se doplnil kvalitními hráči, tak že to bude dobré. O to větší zklamání to teď je.

S každou další prohrou asi trpěla psychika, že?

Kdybychom z vedení na začátku získali body, byly by to plusové body. Ale pak už se to nabaluje. Hrál jsem fotbal, vím, že když se dokola prohrává, nevyhrává, rozhoduje hlava, je jasné, že každou chybu zaplatíte gólem. Mrzí mě zápasy, kde jsme to nedotáhli – venku s Pardubicemi, doma Zlín a tak. Měli jsme vyhrát.

Myslíte, že Adam Jánoš to může zbláznit, přitvrdit, zavelet?

Na podzim jsme ztráceli míče ve středu hřiště a z toho pramenily šance soupeře. Adam je správný „darebák“, který by nám mohl pomoci svou hrou i projevem. Tohle byl za mě schopný plnit jen Jean Mangabeira, ale ten měl spoustu zranění. S Adamem máme dohodu, tu ctíme, ale nezapírám, usilujeme o něj hodně. A děláme i další hráče, jsou na cestě. Do obrany i útoku. Ale smlouvy se teprve budou podepisovat, nic není hotového. A znáte mě, dokud to není, nebudu o tom mluvit.

Vaše pozice v tabulce není lehká, Teplice se vzdálily…

Nebudu lhát, není to příjemné, ale šest bodů je stále hratelných, takže se bude rozhodovat v prvních zápasech. Ty napoví. Třeba třetí kolo hrajeme v Teplicích. Teď už ale není čas si říct, že budeme bodovat později. Musíme začít hned a v každém zápase. Pokud to nebude, bude to hodně složité.

Co by sestup pro Karvinou znamenal?

O tom vůbec nepřemýšlím. Není to otázka na mě, vůbec jsme to neprobírali. Zatím jsme řešili s trenérem i majitelem to, aby se udělalo vše pro záchranu.