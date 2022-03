Sbírka materiální pomoci probíhala od 2. do 5. března. Lidé z Karviné a blízkého okolí přinášeli během těchto dnů drogerii, hračky, lůžkoviny, oblečení a potraviny včetně pitné vody do cukrárny Slivkafé v areálu Městského stadionu v Karviné-Ráji.

Na začátku tohoto pracovního týdne byla celá sbírka naložena do auta a odvezena do Bohumína na vlakové nádraží. Co vše se vybralo? Devadesát kilogramů drogistického zboží, 37 kilogramů lůžkovin, 58 kilogramů oblečení, 93 kilogramů potravin, 39 litrů pitné vody a 136 hraček.

Kanonýr Fučíku Orlová Jarmil Kopel: Rád vzpomínám na Slavii a postup do MSFL

„Ráda bych jménem klubu a týmu zaměstnanců Slivkafé poděkovala všem, kteří se s námi podíleli a pomohli lidem zasažených válečným konfliktem na Ukrajině. Mile nás překvapilo, kolik lidí se do sbírky zapojilo. Jsme jim za to vděční,“ podotkla hlavní organizátorka Nikol Mnichová.

Během středy byl na účet Českého červeného kříže rovněž odeslán finanční dar, který mezi sebou vybrali zaměstnanci Městského fotbalového klubu Karviná.