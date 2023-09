Karviná našla nového trenéra, do Slezska se vrací Jarábek. Zachrání nováčka?

Táhlo se to, ale podle informací Deníku jde o hotovou věc. Novým trenérem fotbalistů Karviné je zkušený Slovák Juraj Jarábek, který už byl dnes dopoledne představen hráčům v kabině a odpoledne by měl s mužstvem absolvovat první trénink. Šedesátiletý rodák z Trnavy nejde do neznámého prostředí, dříve ve slezském klubu působil, a to v letech 2019 až 2021.