Domácí trenér Juraj Jarábek zamíchal se sestavou, do které se dostal Brazilec Eduardo Santos a naopak už podruhé se nedostalo v základu na Ba Louu. V útoku překvapivě operoval i Jan Moravec.

Kouč Letenských Václav Kotal poslal do obrany Sáčka místo Vindheima, Sáčkovu pozici v záloze vyztužil Karlsson.

Karviná šokovala soupeře už po 36 sekundách! Obrana Sparty nedokázala zastavit Taiwa, který na chvíli rozjásal asi dvacítku skalních příznivců v hledišti. Než rozhodčí Zelinka odběhl přezkoumat situaci na videu a odhalil faul jednadvacetiletého Nigerijce. Branka tak neplatila.

Zdroj: Ivo Dudek

Sparťané odpověděli v 11. minutě táhlou střelou Kangy, kterou Bolek vyškrábl zpod břevna.

Na mokrém trávníku se překvapivě hrál kombinační a důrazný fotbal. Sparťané hrozili zejména ze své pravé strany, kde operoval právě rychlý Karlsson. Po Kangově přihrávce se snažil o prudký centr před bránu, Santos míč odvrátil.

Pražané byli nebezpečnější, Tettehův pokus vytáhl Bolek mimo a po půlhodině hry měl blízko gólu M. Frýdek, jehož střela skončila těsně vedle Bolkovy tyče.

Ačkoliv měla Sparta více ze hry, udeřilo na opačné straně. Po centru Ndefeho neuhlídal Sáček Lingra a karvinský forvard bez rozpaků uklidil míč k tyči – 1:0.U této situace se projevilo, že Sáček není obránce.

Na opačné straně měl po odraženém míči hodně dobrou možnost Tetteh, ale tomu překazil radost na poslední chvíli skluzem zkušený Šindelář.

Začátek druhé půle vyšel hostům nad očekávání, když Karlsson dostal před vápnem Karviné moře prostoru a obstřelem překonal Bolka – 1:1. Karviná tak v lize po 503 minutách inkasovala.

Zdroj: Ivo Dudek

A brzy bylo pro domácí hůř. V 56. minutě napřáhl zpoza vápna Hložek a krásnou ranou do vinklu otočil zápas – 1:2.

Neuběhla ani minuta a hosté navýšili skóre. Nedůraz v domácí obraně potrestal Tetteh, ale ani jeho gól neplatil, a to pro ofsajd.

Na otřes karvinské sebedůvěry to nicméně stačilo, zvláště, když zanedlouho Sparta třetí gól přece jen dala. Frýdek odcentroval, Hložek balon sklepl Dočkalovi a ten se uvnitř šestnáctky nemýlil – 1:3.

Sparťanů bylo najednou plné hřiště, v 78. minutě mohla Sparta své vedení navýšit, Hanckovu pohotovou ránu ale vykopl nohou Bolek.

Předposlední šance zápasu náležela L. Krejčímu, jehož hlavička po centru Kangy přeletěla karvinskou bránu a tu úplně poslední proměnil pár sekund po svém příchodu na hřiště už v nastaveném čase mladý Karabec – 1:4.

Ohlasy trenérů

Juraj Jarábek (Karviná): „Sparta dávala opravdu krásné góly. Když dala třetí, už si to užívala. Druhý poločas jsme nezvládli. Brzkým gólům Sparty předcházely naše chyby v defenzivě, takhle nemůžeme pokračovat. Nemůžeme zůstat takhle opaření. S naší psychikou to zamávalo, a to by se nám stávat nemělo.“

Václav Kotal (Sparta): „V poločase jsme vyměnili krajní záložníky a vyplatilo se. Karlsson i Hložek dali gól. Byl to záměr, protože jsme si všimli, že jejich levý bek (Rundić) má problémy, chtěli jsme to tlačit do brány. Už v první půli jsme ale hráli dobře, jen jsme nedávali góly. Celý den pršelo, a tak jsem hráče nabádal, aby stříleli z dálky.“

MFK Karviná – Sparta Praha 1:4 (1:0)

Branky: 32. Lingr – 49. Karlsson, 56. Hložek, 64. Dočkal, 90+3. Karabec. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Dobrovolný. ŽK: Ndefe, Lingr, Rundić – L. Krejčí, Štětina. Bez diváků.

Karviná: Bolek – Ndefe (61. Ba Loua), Santos, Šindelář, Rundić – Janečka (64. Marek Hanousek), Smrž (79. Želizko), Qose – Jan Moravec, Lingr (79. Guba), Taiwo (79. Vukadinović). Trenér: Jarábek.

Sparta: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, M. Frýdek – L. Krejčí – Karlsson (81. Matěj Hanousek), Kanga (90+1. Vindheim), Dočkal (81. Trávník), Hložek (90+1. Karabec) – Tetteh (75. Drchal). Trenér: Kotal.