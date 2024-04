Fotbalisté Karviné prohráli nedělní zápas 26. kola FORTUNA:LIGY v Hradci Králové 1:2 a v tabulce zůstávají na předposledním 15. místě. Východočeši se posunuli na 11. příčku.

Fotbalisté Karviné prohráli ve 26. ligovém kole v Hradci Králové 1:2. | Foto: FC Hradec Králové

Karvinou koučoval na východě Čech nový trenér Marek Bielan, který dovedl mužstvo při své premiéře v předešlém duelu před reprezentační pauzou v důležité záchranářské bitvě s Českými Budějovicemi k výhře 2:1. Tu vystřelil Slezanům v nastavení z pokutového kopu Iván.

V Hradci museli Slezané dotahovat po trefě Harazima a ještě před pauzou se jim to povedlo s přispěním vlastní branky Klímy. V nastaveném čase první půle viděl bez předchozího napomínání červenou kartu Memič a ve druhém poločase domácí přesilovku Spáčilem využili.

VIDEO: Karviná na nohou! Záchranářskou bitvu urvali Slezané na konci z penalty

Karvinští v závěru i v oslabení hrozili, vyrovnat se jim už ale nepodařilo. „Zápas se mi těžko hodnotí. Celou reprezentační přestávku se na něco připravujeme, pak se nám to v závěru prvního poločasu rozbije. Červená karta byla strašně přísná, na faul jsem se koukal. Memič chtěl soupeře předskakovat a došlápl mu možná trochu na lýtko. Bral bych žlutou kartu, kterou sudí původně udělil, pak do toho ale vstoupil videorozhodčí,“ vykládal trenér Karviné Marek Bielan.

„Za stavu 1:1 šel Regáli sám na branku, kdyby proměnil, měl by to Hradec hodně těžké. Musím hráče pochválit, ukazují charakter a chuť do fotbalu. O deseti jsme šli do rizika a bod jsme si zasloužili. Proto teď někteří třicátníci sedí v šatně a mají slzy v očích. Brečet ale nebudeme. Fotbal je takový, jednou vám dá a jednou vezme,“ dodal kouč MFK Marek Bielan.

„Velká spokojenost s výsledkem, důležitý zápas jsme dokázali zvládnout za tři body. Když jsme se dostali do vedení, byli jsme pak hodně pasivní a soupeř dokázal vyrovnat. Vývoj utkání ovlivnila červená karta na konci prvního poločasu. Změnili jsme pak trochu organizaci směrem dopředu a dokázali jsme dát vítězný gól,“ řekl trenér Hradce Králové David Horejš.

„Jsem rád, že jsme to zvládli, v Jablonci jsme přesilovku nevyužili. Konec byl z naší strany až příliš hektický, tíha utkání nám tam svazovala nohy. Tři body jsou velmi důležité i proto, že kluci tady některé předchozí zápasy nedokázali dotáhnout do vítězného konce,“ uzavřel David Horejš.

26. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 31. 3. 2024):

Hradec Králové – Karviná 2:1 (1:1)

Branky: 25. Harazim, 65. Spáčil – 35. vl. Klíma. Rozhodčí: Hocek – Hurych, Šimáček. ŽK: Dancák, Čmelík, Koubek – Ražnatovič, Regáli, Raspopovič. ČK: 45+3. Memič (Karviná). Diváci: 5508.

FC Hradec Králové: Zadražil – Ja. Klíma, Čihák (22. Čech), K. Spáčil – Čmelík (90+1. Horák), Kodeš, Dancák (62. Koubek), Harazim – Kučera (62. Pudhorocký), Pilař (90+1. Šašinka) – Vašulín. Trenér: David Horejš.

MFK Karviná: Holec – Krčík, Svozil, Bergqvist, Fleišman (76. Ražnatovič) – Boháč, Moses (66. Traore) – Memič, Čavoš (76. Iván), Regáli (46. Raspopovič) – Doležal (66. Akinyemi). Trenér: Marek Bielan.