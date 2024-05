Ještě minutu před koncem základní hrací doby sobotního utkání 1. kola ligové nadstavby Karviná v Jablonci vedla, nakonec se vracela domů z prázdnou. Duel rozhodl v šesté minutě nastavení domácí Matěj Náprstek. Slezané jsou tak se Zlínem, se kterým se utkají příští víkend, se stejným počtem 25 bodů na chvostu tabulky.

Jablonec - Karviná 3:2 (1. kolo nadstavby FORTUNA:LIGY - 4. 5. 2024). | Foto: FK Jablonec

„Šlo o vyrovnaný zápas, byli jsme na tom kombinačně stejně jako Jablonec. Dostali jsme se do vedení a velice mě mrzí, že jsme si ani ne za minutu nechali dát vyrovnávací gól. Nepoložilo nás to, komplikací ale bylo zranění gólmana Dominika Holce,“ vykládal trenér Karviné Marek Bielan.

„V kabině jsme si před druhým poločasem řekli, že budeme ještě více kombinovat a zkusíme soupeře přehrát. Po přímém kopu a parádní trefě Fleišmana jsme znovu vedli. Jablonec pak dlouho vlastně nic neměl, jen nakopával míče, které jsme sbírali,“ pokračoval Marek Bielan.

„Bohužel jsme si v závěru nepohlídali standardku a bylo to 2:2. Věřili jsme alespoň v bod. Z poslední akce jsme dostali po rohu gól na 2:3. Hrajeme dobře, nebyl zápas, v němž by nás někdo přehrával. Budeme bojovat o záchranu do posledního dechu,“ slíbil kouč Karviné Marek Bielan.

„Soupeř byl dobře připravený, soubojový a důrazný. Dostali jsme vlastní gól po rohu, ale hned jsme vyrovnali. To bylo perfektně provedené. Druhý poločas byl nemastný, neslaný a hodně to ovlivnil gól Fleišmana. Nehráli jsme dobře. Byl to úplně jiný zápas než s Boleslaví,“ uznal trenér Jablonce Radoslav Látal.

„Soupeř se rval. Čas ubíhal a my jsme byli šťastni za vyrovnávající branku. Nakonec bum a spadlo to tam v nastavení na 3:2. Musím mužstvo pochválit, že se nesložilo. Dál to bude o psychice. Máme nějaký bodový polštář, je to o hlavě. Na záchranu by mělo stačit 35 bodů,“ uzavřel kouč Severočechů Radoslav Látal.

1. kolo nadstavby (sobota 4. 5. 2024):

Jablonec – Karviná 3:2 (1:1)

Branky: 37. Čanturišvili, 89. Martinec, 90+6. Náprstek – 36. vl. Hurtado, 60. Fleišman. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Žurovec. ŽK: Polidar, Tekijaški, Hurtado, F. Souček – Svozil. Diváci: 1843.

FK Jablonec: Fendrich – F. Souček, Tekijaški, Hurtado (79. Houska) – Čanturišvili, Hollý (74. Alégué), Hübschman (74. Náprstek), Černák – Polidar, Pleštil (46. Martinec) – Drchal (58. Nebyla). Trenér: Radoslav Látal.

MFK Karviná: Holec (41. Ciupa) – Bergqvist, Svozil, Fleišman – Mikuš (79. Raspopovič), Moses, Boháč, Ražnatovič (84. Čurma) – Budínský (78. Čavoš), Ezeh – Regáli (79. Doležal). Trenér: Marek Bielan.