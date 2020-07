Fotbalisty Karviné čeká tradiční boj o přežití v nejvyšší soutěži. Karvinský fanoušek je už zvyklý a věří, že dotřetice všeho dobrého záchrana Karviné v lize „klapne“.

Zažijí Karvinští v posledních dvou kolech ligy radost ze záchrany? | Foto: Ivo Dudek

Věří v to i kapitán týmu Marek Janečka, který si pochvaloval, že tým je od minulého pátku zase pohromadě. „Po kondiční i mentální stránce to není jednoduché, sezona trvá už strašně dlouho, ale je dobře, že jsme spolu a věříme, že to zvládneme. Jsme ale v očekávání. Máme před sebou dva obrovsky důležité zápasy, které rozhodnou. Teď máme v hlavách pouze Zlín, ale jak říkám, není snadné to znovu všechno po čtrnácti dnech zase nastartovat,“ uvažuje Janečka.