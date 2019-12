Úřadující český mistr vládne tuzemské domácí soutěži zatím železnou rukou. Poztrácel všehovšudy jen třikrát, za tři remízy na moravských a slezských kolbištích, jedním z nich ale byla právě i Karviná, která doma se štěstím uhrála s Pražany bezbrankovou remízu.

Něco podobného by Slezané jistě brali všemi deseti. „My samozřejmě mužstvo připravujeme do každého utkání s cílem vyhrát, i když jsme si plně vědomi formy a role Slavie, která si hraje svou vlastní ligu,“ uznává trenér MFK Karviná Juraj Jarábek.

Ten se řídí heslem: Nikdy neměň vítězný tým. V tomto případě tedy alespoň bodový, který v minulém kole uhrál bod s Plzní a zastavil sérii nezdarů. „Pokud nám do toho nepromluví zranění, žádné zásadní změny nechystám,“ říká Jarábek, který sledoval středeční slávistické vystoupení v Lize mistrů proti Interu Milán.

„Tušíme, že trenér Trpišovský dá proti nám příležitost i dalším hráčům, ale slávistický styl hry se podle mě nijak měnit nebude. Ta herní šablona tam je jasná, ať už na jednotlivých postech hraje kdokoliv. Naopak další hráči Slavie se budou chtít trenérovi patřičně ukázat,“ domnívá se Jarábek, který má v hlavě plán, jak soupeře překvapit.

„Poctivě jsme se připravovali a na výlet do hlavního města rozhodně nejedeme. Ze zápasů Slavie se dá vypozorovat, jak být proti ní úspěšný. Určitě budeme chtít navázat na herní výkon proti Plzni,“ uzavírá Jarábek. Pokud se to Karviné podaří, nemusela by být bez šance.

Zápas Slavia – Karviná uzavře program 18. kola FORTUNA:LIGY a začne zítra v 17 hodin.