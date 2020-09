Herně je to něco jiného, protože prakticky pokaždé dokáže Karviná proti Slovanu hrát vyrovnanou partii a má spíš nehoráznou smůlu na góly soupeře v závěrech zápasů. „Loni jsme tam sice prohráli 0:3, ale zlomil nás gól z ofsajdu, kterým se pak bavila celá republika,“ připomněl totální slepotu rozhodčích ve zmiňovaném utkání jeden z karvinských trenérů Marek Bielan. Branka, kdy se nemával hned čtyřnásobný ofsajd Liberce, se pak objevila i v silvestrovském sestřihu sportovních kuriozit.

„Liberec vnímáme jako soupeře z ranku těch nejtěžších. Prakticky pokaždé hraje v první pětici, má vysoké cíle. Doma je nebezpečnější, nedávno skolil čtyřmi góly Plzeň. Nebude to tam žádná sranda,“ uvědomuje si Bielan.

Jak Karviná, tak Liberec mají za sebou pohárový zápas uprostřed týdne. Karvinští se v domácím poháru představili ve středu na hřišti ostravské Hlubiny, Liberec čekal ve čtvrtek výjezd do Litvy k utkání Evropské ligy.

Bude to pro Karvinou znamenat nějakou výhodu? „Podle mě nebude. Liberec, i když to měl možná těžší, než si původně sám myslel, nakonec jasně postoupil, k čemuž mu gratulujeme, protože bojoval za národní koeficient. Nakonec to zvládl a dobře se psychicky naladil na další boje. To cestování z Litvy domů by možná mělo vliv, kdyby se hrálo už v sobotu, jenže se hraje až v neděli. Do té doby stihne Liberec krásně zregenerovat a v hlavách se zase přesměrovat na českou ligu. Určitě se na nás dobře připraví a bude chtít vyhrát,“ nepochybuje Bielan.

Teď je otázka, zdali Karvinští svého soka něčím zaskočí. „V MOL Cupu jsme dali šanci dalším hráčům našeho kádru, od toho je tak široký, abychom měli z čeho vybírat, a musím říct, že někteří hráči si řekli o šanci,“ uznal Bielan. Jestli přijde už v neděli v Liberci, nebo později, to zatím nechtěl prozrazovat.

„Z našich vystoupení můžeme mít zatím dobrý pocit. A to i z té jediné porážky od Sparty. I když jsme prohráli 2:5, výkon nás povzbudil, a jestli si někdo myslel, že nás to srazilo, tak to mělo přesně opačný efekt. Cítíme totiž, že máme silný tým, a když jsme dokázali hrát otevřeně proti Spartě, zkusíme to napodobit i v Liberci. Soupeř je favorit, ale pokusíme se ho překvapit a obrat o body. Kluci si v dosavadním průběhu sezony ověřili, že by to jít mohlo,“ zakončil optimisticky Bielan.

Nedělní zápas na stadionu U Nisy začíná v 15.30 hodin.