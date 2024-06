Po pondělním úvodním tréninku, kterým odstartovali v Karviné letní přípravu na novou prvoligovou sezonu, se dotazovali přítomní novináři nového trenéra Martina Hyského na změny v kádru. Dozvěděli se, že mimo jiných končí také kapitán Lukáš Budínský, jenž byl u obou postupů Karviné do nejvyšší soutěže a v uplynulém ročníku se výrazně podílel na její záchraně.

„Fotbal přináší i věci, které nejsou vždycky příjemné. Sám jsem to jako hráč zažil několikrát. A člověk musí mít prostě odvahu a sebevědomí na to, aby to řekl na rovinu. Myslím si, že to ti hráči potom vezmou líp, i když jsou zklamaní a mají trošku jinou představu. Nějaké obcházení, vyhýbání se sebe, to je nesmysl,“ vykládal Martin Hyský.

Karviná začala přípravu, nový kouč Martin Hyský mluví o odvaze. Co vzkázal fans?