Karvinští měli výborný nástup a po čtyřech minutách po parádní střele Regáliho vedli. Následně spálil gólovku Samko, který zblízka zcela sám přestřelil, a Liberec ještě do přestávky skóre zásluhou Višinského a Ševínského otočil. V závěru pojistil Slovanu tři body Tupta.

„Jsem zklamaný, výsledkově se z toho dalo vytěžit mnohem víc. Liberec nás po celý zápas nepřehrával, o to více mrzí ty tři góly, jaké jsme dostali,“ vykládal trenér Karviné Martin Hyský.

„Měli jsme výborný vstup, dali rychlý gól, což jsme chtěli. Pak přišel klíčový moment, velká šance Dennyho Samka. Kdyby dal na 2:0, vyvíjelo by se to jinak,“ byl přesvědčený kouč MFK. „Liberec by ještě více znervózněl, naopak nám by to ještě více zvýšilo sebevědomí,“ měl jasno Martin Hyský.

Karviná - Liberec (1. kolo Chance Ligy) II. | Video: Jakub Nohavica

„Ještě do poločasu se to bohužel otočilo. Nejprve po nedůslednosti v presinku, následně po pozdní komunikaci a standardce. Ve druhém poločase soupeř trochu zalezl, nechal nás hrát, ale do plných je to těžké. Do tutovky už jsme se nedostali,“ dodal Martin Hyský.

„Krásná branka Regáliho nás zaskočila. Karviná pak měla velkou šanci a kdyby ji proměnila a vedla 2:0, tak tady na tiskovce třeba sedím v úplně jiném rozpoložení,“ prohlásil kouč Liberce Radoslav Kováč.

„Jsem rád, že jsme se po dvaceti minutách srovnali, dali krásnou branku na 1:1 a ještě do poločasu jsme udeřili ze standardky. Po změně stran nám pomohla i kvalita na lavičce. Když jsme prostřídali, tak se hra zklidnila. Dali jsme na konci na 3:1, trhli jsme to a jsme za to vítězství velmi rádi,“ pokračoval Radoslav Kováč.

„Ještě chci ocenit Karvinou, bude se tady velice těžko hrát. Tým má úplně jinou tvář, jsou nároční, hrají fotbalově. Líbilo se mi to z obou stran, zdálo se mi to jako dobrý zápas,“ uzavřel Radoslav Kováč.

1. kolo Chance Ligy (neděle 21. 7. 2024):

Karviná – Liberec 1:3 (1:2)

Branky: 4. Regáli – 27. Višinský, 34. Ševínský, 87. Tupta. Rozhodčí: Starý – Ratajová, Podaný. ŽK: Plechatý, hlavní trenér Kováč (oba Liberec). Diváci: 2592.

MFK Karviná: Knobloch – Mikuš, Svozil, Bergqvist (23. Krčík), Fleišman – Čavoš (64. Moses), Planka – Regáli (80. Singhateh), Samko (64. Botos), Memič (80. Ražnatović) – Ezeh. Trenér: Martin Hyský.

FC Slovan Liberec: Bačkovský – Mikula, Ševínský, Plechatý – Varfolomejev (67. Tupta), Icha – Koželuh (80. Zyba), Hlavatý (80. Preisler), Višinský (67. Frýdek), Ghali – Nyarko (54. Letenay). Trenér: Radoslav Kováč.