Obnovená premiéra na lavičce fotbalistů Karviné čeká trenéra Juraje Jarábka. Nový kouč MFK si ji odbude v sobotním utkání 10. kola FORTUNA:LIGY s Libercem. Duel patnáctého s desátým se rozehraje v 15 hodin.

Trenér fotbalové Karviné Juraj Jarábek. | Foto: Ivo Dudek

„Velmi se těším, česká liga má velkou kvalitu a jde pořád nahoru. S týmem se postupně seznamuji a sleduji zpětně zápasy. Práce, co se týká analýzy, je hodně. Podle mého je tým kvalitní a věřím mu. Proto jsem přišel,“ řekl trenér Karviné Juraj Jarábek, který nahradil v průběhu týdne odvolaného Tomáše Hejduška.

„Se změnou trenéra se hráči určitě nesetkali poprvé. Všichni chtějí pracovat, mají své vize, cíle a ambice. Vidím to pozitivně,“ prohlásil Juraj Jarábek, který se vrací do známého prostředí. V Karviné působil od listopadu 2019 do března 2021. Během toho období získalo mužstvo ve 39 zápasech 41 bodů.

„Věřím, že tato změna vlije i hráčům novou krev do žil. Musíme podat takový výkon, který bude založen na bojovnosti, organizaci hry a agresivitě,“ prohlásil Juraj Jarábek, jenž převzal tým v nelichotivé situaci. Slezanům patří se čtyřmi body patnáctá příčka jen o skóre před posledním Zlínem.

Karviná potřebuje nutně bodovat, bude to ale velká dřina. „Liberec má velmi dobrou přechodovou fázi s rychlými protiútoky, na to si musíme dát pozor. Hrají na dva útočníky, do ofenzivy jsou slušní. A přestože hrají na tři stopery, tak jim celkem funguje i defenziva,“ dodal kouč MFK Karviná Juraj Jarábek.