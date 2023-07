/FOTOGALERIE/ Navázat na fantastický vstup do ligy budou chtít fotbalisté Karviné. Nováček nejvyšší soutěže na úvod rozstřílel Vrbův Zlín 4:1 a tyčí se v tabulce na děleném prvním místě se Slováckem. Svěřenci trenéra Tomáše Hejduška se pokusí urvat další body v sobotu 29. července na hřišti olomoucké Sigmy, která padla na Spartě 0:2. Duel 2. kola se rozehraje na Hané v 15 hodin.

MFK Karviná - FC Zlín 4:1 (1. kolo FORTUNA:LIGY, sobota 22. 7. 2023). Vlevo stoper Slezanů Jaroslav Svozil (č. 22), který byl ještě na začátku letní přípravy v Baníku Ostrava. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Celý tým v utkání se Zlínem makal a vyhrát jsme si zasloužili. Hráli jsme s chutí,“ pochvaloval si vydařený návrat do FORTUNA:LIGY kapitán Karviné Lukáš Budínský, který se na vítězství podílel gólem a dvěma přihrávkami. „Udeřili jsme dvakrát ze standardní situace, což nám hodně pomohlo, ten výsledek je nadplán,“ vykládal jednatřicetiletý tvůrce hry.

Moc dobře si uvědomuje, že v Olomouci čeká slezské mužstvo náročný souboj. „Zlín nám vyšel, brzy však přijdou další, těžší zápasy. Je před námi spousta práce v tréninku a vždycky to může být lepší, ale v prvním zápase to bylo velmi dobré, což nás těší. To vítězství jsme si užili, ale teď hrajeme v Olomouci a bude to úplně jiné utkání,“ dodal Lukáš Budínský.

OBRAZEM: Karviná vtrhla do ligy demolicí Vrbova Zlína. Zářil kapitán Budínský

Povedenou premiéru v karvinském dresu si odbyl stoper Jaroslav Svozil, který přišel z Baníku Ostrava. V zápase se Zlínem zvyšoval ve 34. minutě hlavou už na 3:0. „V Baníku se mnou přestali počítat a upřímně, z odchodu jsem nebyl vůbec nadšený. Fotbal ale miluju, chci hrát ligu a musím makat. Karviné budu dávat sto procent,“ slíbil devětadvacetiletý Jaroslav Svozil.