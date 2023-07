Ještě loni jsem hrál za Zbrojovku, tam už ale nepůsobím. Žiju teď s rodinou v Brně, pracuju pro jednu stavební firmu, ale s fotbalem jsem úplně neskončil. Jezdím hrávat do Rakouska.

Za jaký klub?

Gablitz. Postoupili jsme do páté ligy. Je to u Vídně, z Brna to mám nějakých 160 kilometrů. Jde o nějaké tréninky a zápasy. Je to solidní soutěž. Přirovnal bych to k naší divizi, tedy čtvrté lize. Teď tam budu působit druhým rokem. Kluci tam jsou v pohodě, příjemné prostředí, žádný stres. Ale není to úplná pohodička. Třeba technicky to není na takové úrovni, jak jsem byl zvyklý, ale souboje a rychlost je na vysokém levelu.

Zmiňoval jste, že pracujete pro stavební firmu. Co přesně děláte?

Jsem přípravář staveb. Jednám se subdodavateli a řeším s nimi hlavně ceny všeho možného materiálu, tedy dveří, oken, fasád… Mám taky hodně schůzek. Dělám cokoliv je potřeba.

Předpokládám, že začátky byly složité…

Budu upřímný. Když jsem skončil s fotbalem, který jsem dělat odmalička a neznal vlastně nic jiného, tak ten přechod nebyl vůbec jednoduchý. Normálně chodíte do práce od sedmi do čtyř. Můj fotbalový režim byl jiný. O stavebnictví jsem navíc nic nevěděl, vše jsem se musel učit. Teď už je to daleko lepší.

Jan Moravec v souboji s Milanem Barošem v utkání Baníku Ostrava s Karvinou.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Pojďme ke Karviné, která je zpět mezi českou elitou. Co od ní v letošní sezoně čekáte?

Jsem rád, že se klukům podařilo postoupit, sledoval jsem je a přál jim. Fanoušci tam si ligu zaslouží, klub má silné zázemí. Na těch pět let v Karviné vzpomínám jenom v dobrém. Některé kluky znám a jsem s nimi v kontaktu, třeba s Lukášem Budínským. Myslím, že to zvládnou a nejvyšší soutěž udrží.

Jak skončí?

Jsem přesvědčen, že se zachrání a to dokonce bez baráže. Klub dobře posílil, má hned několik zkušených hráčů. Hodně napoví prvních pět kol, důležitý bude hned první zápas se Zlínem. Pokud se bude dařit, může z toho být klidně 10. místo.

Kdo získá titul?

Slavia si to se Spartou rozdá o titul. Sparta se Slavii hodně přiblížila, je úřadující mistr, já ale v této sezoně věřím Slavii. Titul získá ona.

Ještě poslední věc. Tématem ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Nadstavba se mi líbí, z mého pohledu je i pro lidi zajímavá. Jsem tedy pro to, jak je to teď nastavené. Tedy že jeden sestupuje přímo a dva hrají baráž. Tu jsem párkrát hrál, je to pro hráče hodně psychicky náročné. Jsou to vlastně dva zápasy o všechno. Hrát první nebo druhou ligu je totiž rozdíl po všech stránkách. Jsou to proto vždy velké nervy.