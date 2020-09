Třicetiletý záložník v Karviné už kdysi působil, před sedmi lety přišel do tehdy ještě druholigového klubu společně se svým fotbalovým dvojčetem Olinem Bartozelem z divizního Brumova, aby oba vyzkoušeli, zda se neuchytí v profifotbale. Pak se jejich cesty vydaly opačnými směry.

„S Olinem jsem pořád v kontaktu, sem tam si napíšeme. Pořád hraje za Brumov, ale pracuje v zahraničí, takže skloubit to s fotbalem není snadné,“ prozrazuje na kamaráda Bartošák.

Zatímco vám se v ligových soutěžích povedlo uchytit, Bartozelovi ne. Bavili jste se o tom spolu, proč?

Abych pravdu řekl, ani moc ne. On pak šel do Opavy, a pak zase do divize, kdežto já do Žižkova a následně do Liberce.

Právě angažmá v Liberci nebo později ve Zlíně, kde jste si zahrál i Evropskou ligu, vás musela obohatit, je to tak?

Určitě. Na tato angažmá vzpomínám velmi rád. Zahrát si Evropskou ligu na pěkných stadionech a před tolika diváky, to byl zážitek. Proto člověk ten fotbal dělá, aby si někdy zahrál takové zápasy.

Byl tam fotbal jiný než v české lize?

Nebyl tak defenzivní, spíš takticky svázaný, ale hrálo se hodně ofenzivně.

V lize pokračujete po reprezentační pauze. Jak jste ji strávili?

Dalším tréninkem, protože pořád pracujeme na sehranosti. Čím více toho spolu odehrajeme, tím lépe pro nás. Odehráli jsme i přípravný zápas v Gliwicích s kvalitním soupeřem.

Tam jste také gól nedostali, podobně jako v lize s Baníkem. Zpevnila se karvinská defenziva? V poslední sezoně měla Karviná s inkasovanými góly problém…

I na tom pracujeme. Úvodní kola nám naznačila zlepšení, ale nesmíme v tom polevovat. Myslím, že teď nás Sparta dostatečně prověří.

Právě - čeká vás Sparta, jeden z favoritů ligy, kterému se v minulé sezoně dlouho nedařilo, ale závěr jara měla excelentní. Myslíte, že je zpět ve formě?

Vypadá to, že ano. Že si to pod trenérem Kotalem ve Spartě konečně sedlo. Určitě se na ni dobře připravíme, nastudujeme si ji a pokusíme se překvapit.

Co by na ni mělo platit?

Pevná defenziva. Nesmíme být ale zalezlí až moc, to by bylo k ničemu. Musíme taky útočit.

Před sezonou jste říkal, že byste byl rád, kdyby se Karviná vyhnula sestupovým příčkám. Má na to?

Já myslím, že ano. Právě ve Zlíně jsem zažil, když jsme hrávali dole, a tomu by se chtěl každý vyhnout. Máme tady kvalitní hráče a věřím, že až si to sedne, můžeme hrát i klidný střed tabulky.

Vy jste se do Karviné vrátil po sedmi letech. Za tu dobu tady na místě starého vyrostl nový stadion, co na něj říkáte?

Paráda. Ani bych nevěřil, že tady místo toho starého vyroste tak hezký stadion. Když jsem si v létě vybíral z nabídek, kam bych mohl jít, tak i to byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil do Karviné. Hrát na uzavřeném pěkném stadionu plném lidí.