/FOTOGALERIE/ Po roce a čtvrt si opět zachytal ligové utkání, návrat se mu však vůbec nepovedl. Pětadvacetiletý brankář Karviné Jiří Ciupa daroval v sobotním duelu 3. kola nejvyšší soutěže s Mladou Boleslaví po hrubce hostům druhý gól, který byl nakonec rozhodující. Slezané padli 1:2.

Jiří Ciupa, brankář MFK Karviná. | Foto: Deník/Petr Kotala

Co se stalo před gólem na 0:2?

Věděl jsem, že míč jde od stopera hlavou, tím pádem jsem ho chtěl chytit do rukou a ne ho zbytečně odkopávat. Bohužel jsem byl dál od hranice velkého vápna, než jsem si myslel. Yusuf tam šel dobře a rychle. Míč už jsem měl skoro v rukavicích, ale udělal to dobře, špičkou mi ho vykopl. Strašně mě to mrzí a jde to za mnou. Moje velká chyba.

Ve druhém utkání po sobě chyboval jeden z gólmanů. Co tomu říkáte?

To mě právě mrzí o to víc. V Olomouci se jedna situace nepovedla Lapymu (Lapeš) a teď mně. Je to samozřejmě špatně, protože v lize musíte mít gólmana, který je vzadu jistotou a tým podrží. Poslední dva duely nám gólmanům nevyšly, byť na tréninku pracujeme tak, abychom na zápas byli maximálně nachystaní. Bohužel i takový je fotbal.

Fanoušci vás podrželi, to je příjemné, že?

Je to fajn, patří jim velký dík. Stáli za celým týmem i za mnou. Cítil jsem podporu všech, ale je těžké na to nemyslet, protože tu chybu jsem prostě udělal. Ale pokračovalo se dál a po změně stran bylo vidět, jak moc jsme chtěli. Hnali jsme se za vyrovnáním a dokonce věřím tomu, že kdybychom ten gól na 2:2 dali, tak by se nám podařilo zápas přetočit na naši stranu.

V prvních dvou kolech jste nebyl vůbec v nominaci. Proč?

Měl jsem zdravotní potíže, limitoval mě problém s klíční kostí. Myslel jsem si, že to půjde, ale v tréninku jsem byl vyveden z omylu. Rameno potřebovalo úplný klid. Ale celý poslední týden jsem už trénoval naplno bez omezení. Jsem už fit.