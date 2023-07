/FOTOGALERIE/ Po okamžitém návratu do ligy se těší fotbalová Karviná na souboje s českou elitou. Do nejvyšší soutěže vstoupí Slezané v sobotu 22. července od 15 hodin doma proti Zlínu.

Fotbalisté MFK Karviná v bílém. | Foto: MFK Karviná

„Každý soupeř je těžký, budeme se dívat sami na sebe. Je tam hodně borců, ale my chceme být všem týmům nepříjemným soupeřem,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci trenér MFK Karviná Tomáš Hejdušek.

V přípravě Slezané často inkasovali, to chtějí změnit. „Většinou dostáváme góly po individuálních hloupostech. Pracujeme na tom, snad to půjde vidět,“ prohlásil Hejdušek, který je s posílením kádru spokojený.

„V každé řadě přišel velice zkušený hráč. Do defenzívy to jsou Čurma a Svozil, v záložní řadě pak Papalele a nahoru Franko s Doležalem. Mužstvo je zdravé,“ uvedl Hejdušek, jenž se vyjádřil také k dravému mládí.

„Každý je něčím zajímavý. Když vypíchneme čtyři hráče, tak to budou Ezeh, Traore, Moses a Vinicius. Nám nic jiného nezbývá, než brát mladé cizince. České hráče bere jiný klub,“ vykládal kouč MFK.

Začátek nejvyšší soutěže už sám netrpělivě vyhlíží. „Hodně se těším na první ligový start. Ten tlak necítím takový jako loni v Třinci při druholigovém startu,“ dodal Tomáš Hejdušek.

Důležitá bude souhra s mnoha cizinci. „Někdy je to trochu oříšek v komunikaci, ale už se to zlepšuje a nějak se domluvíme. Nejdůležitější je to na hřišti a tam je to stále lepší,“ pousmál se kapitán Karviné Lukáš Budínský.

„Cílem je záchrana. Budeme rádi, když se nám vyhnou sestupové starosti,“ uzavřel sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.