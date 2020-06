Mít aktuálně na kontě o čtyři body více, mohli by si hráči pískat. Byli by na úrovni Teplic. „Takové chyby, jaké jsme vyprodukovali u těch inkasovaných gólů, si nemůžeme v nadstavbě dovolit,“ mračil se trenér Karviné Juraj Jarábek.

Mužstvo srazil hlavně gól na 1:1, který následoval bezprostředně po karvinském vedení. „Na to se musím ještě podívat, ale to jsou věci, které nás sráží k zemi. Takhle rychle inkasovat po naší brance a navíc z nákopu, to bychom neměli dostávat,“ uznal Jarábek.

I druhá branka jej štvala. „Viděl jsem, že trenér Weber tam poslal po změně stran rychlá křídla, takže jsem na kluky apeloval a dával jasné pokyny, abychom kraje hřiště tolik neotvírali. A druhý gól byl přesně z takové akce. Soupeř vlastně vytěžil z minima maximum. Dvě školácké chyby nás srazily,“ štvaly Jarábka další ztracené body.

Výkonem nicméně domácí nezklamali. Podobně jako proti Budějovicím jim herně poločas vyšel velmi dobře. Výsledkově už méně. „Musíme opakovat podobné výkony jako s Budějovicemi nebo Boleslaví. Chce to ale gól. Na ten se strašně nadřeme, a když už ho dáme, tak lacino inkasujeme. Musíme se takových hrubek vyvarovat. Ještě si to zanalyzujeme,“ dodal Jarábek.

Podobně mluvil i Matúš Čonka. „Vstup jsme měli celkem dobrý, hned v úvodu jsme měli šance, střely, dali jsme i rychlý gól, což nám chybělo v posledních zápasech. Bohužel jsme dostali na můj vkus velmi laciný gól,“ konstatoval krajní bek Karviné.

„Naštěstí Ba Loua krásnou individuální akcí do poločasu zase převrátil skóre na naši stranu, což bylo super. Ve druhé půli jsme možná až někdy zbytečně útočili, měli jsme držet míč víc v klidu a na svých kopačkách, ale snažili jsme se jít za třetím gólem, a to se nám vymstilo. Tu situaci si musíme ještě na videu přehrát, neřešili jsme to dobře,“ měl jasno Čonka.

Potěšil tak aspoň parádní gól Adriela Ba Louay. „Těším se, až podobně zahraje i venku. Kdyby se mu to povedlo, byla by to paráda,“ zhodnotil Jarábek střídavé výkony karvinského záložníka.

A jaké jsou karvinské vyhlídky do nadstavby? „Doma nám to velí oba zápasy vyhrát, hraje se ještě o patnáct bodů. Asi to bude složité, na hráčích, i na těch zkušenějších, to proti Boleslavi bylo vidět. Taktické chyby tam byly, ale i touha po vítězství. Je třeba se na nadstavbu připravit mentálně,“ přemýšlí karvinský kouč.

A jak by znělo jeho hodnocení základní části? „Situace se nějak vyvíjí. Když jsem přišel, byli jsme poslední, měli pak dobrou sérii a pomalu se zvedáme, jen se nesmíme dopouštět takových chyb jako dneska a nesmí se jich dopouštět zkušení hráči,“ upozornil před rozhodující fází sezony.

Matúš Čonka se přidal. „Teď jde každému o holý život a je jedno, jestli se hraje doma nebo venku, musíme jít v každém zápase na maximum,“ burcuje spoluhráče. Domácí prostředí nebude hrát takovou roli. „Na to se nebudeme dívat, kde zrovna hrajeme. Na poslední místo máme náskok pět bodů, ale to není dostatečné, stačí jeden zápas a náskok může být dva body. Musíme teď v každém zápase sbírat body a posbírat jich co nejvíc,“ představil jasný plán Karviné.