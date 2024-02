Vstup do jara vůbec nezachytili! Fotbalisté Karviné padli ve středeční dohrávce 18. kola FORTUNA:LIGY s Pardubicemi 0:3, nenapravili totožný sobotní výsledek se Spartou a zůstávají v tabulce na 14. místě. Východočeši naopak navázali na triumf 2:1 z předešlého utkání na Slovácku a posunuli se na jedenáctou příčku.

Fotbalisté Karviné prožívají mizerný vstup do ligového jara. Po porážce 0:3 se Spartou padli stejným výsledkem také s Pardubicemi. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Pardubice byly v prvním poločase nebezpečnější a zaslouženě šly do vedení. Ve 24. minutě našel Zlatohlávek v pokutovém území Daňka a ten poslal míč umístěnou střelou ke vzdálenější tyči. Slezané mohli do přestávky odpovědět. To se jim však nepodařilo. Z dobrých pozic totiž Budínský a po něm ani Regáli skórovat nedokázali.

Východočeši rozhodli po změně stran dvěma slepenými brankami. Náskok hostí navýšil po rohovém kopu parádním volejem Icha, výsledku dal vzápětí definitivní podobu Krobot, jenž zakončil samostatný únik přesnou střelou kolem Holce. Karviná se nedočkala ani čestného úspěchu. A to i kvůli Mosesově červeném skluzu na Patáka.

„Nezvládli jsme duel o šest bodů,“ řekl úvodem zklamaný trenér Karviné Juraj Jarábek. „Měli jsme špatný vstup do utkání, kluci byli svázaní, prohrávali osobní souboje a kupili jsme řadu lehkých ztrát. Vše vyvrcholilo prvním gólem hostů. Potom jsme se dostali zpět do zápasu, neproměnili jsme ale naše šance,“ vykládal kouč MFK.

„Po prostřídání jsme měli další velké šance. Když je nedáte, přijde trest. Po třetím gólu už to bylo skoro na ručník, navíc přišla i červená karta,“ dodal Juraj Jarábek. Jeho pardubický protějšek naopak rozdával spokojené úsměvy. „Jsme šťastní, že jsme utkání zvládli a získali strašně důležité tři body,“ prohlásil trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Dohrávka 18. kola FORTUNA:LIGY (středa 14. 2. 2024):

MFK Karviná - FK Pardubice 0:3 (0:1)

Branky: 24. Daněk, 75. Icha, 77. Krobot. Rozhodčí: Berka - Vlček, Ratajová. ŽK: Bederka, Ezeh, Boháč - Krobot, Icha, Surzyn. ČK: 83. Moses (Karviná). Diváci: 1510.

Karviná: Holec - Traoré, Svozil, Bederka, Fleišman - Moses, Boháč - Memič (46. Iván), Budínský (46. Ezeh), Regáli (68. Ayaosi) - Doležal (62. Akinyemi). Trenér: Jarábek.

Pardubice: Kinský - Surzyn, Halinský, Ortiz, Chlumecký - Kissiedou (62. Icha), Vacek (62. Solil), Hlavatý (80. Černý) - Daněk - Zlatohlávek (70. Krobot), Brdička (46. Patrák). Trenér: Kováč.