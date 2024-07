Karvinští po vstupní domácí porážce 1:3 s Libercem hodlali v Pardubicích urvat alespoň bod. Nakonec brali všechny tři. Slezanům je zajistil Amar Memič, který si po čtvrthodině hry navedl zleva míč více do středu a blýskl se přesnou ranou na přední tyč z osmnácti metrů.

„První výhry v pozici hlavního trenéra si velice vážím. Ne vždy vyhraje lepší mužstvo, ale tentokrát vyhrálo. Ve všech fotbalových aspektech jsme byli lepší než Pardubice. Na kluky jsem apeloval, aby byli zodpovědnější vzadu - to se podařilo. Jedinou kaňkou na zápase je to, že se nám nepodařilo rozhodnout dřív. Nebylo to jednoduché vítězství a cením si toho, jak kluci odehráli závěr utkání takticky,“ řekl trenér Karviné Martin Hyský.

„Nehodnotí se mi to dobře. Ráz utkání určil úvod utkání i první inkasovaný laciný gól. Štve mě to, budeme muset zamakat na organizaci hry. V prvním poločase jsme si s hrou Karviné vůbec neporadili – byla tam nervozita, zbavovali jsme se míčů. Ve druhé půle jsme dělali všechno možné, u hráčů jsem viděl snahu vyrovnat, ale byli jsme neplodní,“ prohlásil kouč Pardubic Jiří Saňák.

2. kolo Chance Ligy (sobota 27. 7. 2024):

Pardubice - Karviná 0:1 (0:1)

Branka: 15. Memič. Rozhodčí: Zaoral - Paták, Pochylý. ŽK: Polyák, Yahaya - Svozil, Krčík, Moses. Diváci: 2136.

FK Pardubice: Budinský - Surzyn, Šimek, Polyák, Kalabiška - Vacek (71. Yahaya), Solil (85. Krobot) - Mareš (46. Huf), Míšek (61. Sychra), Zifčák (46. Tischler) - Zlatohlávek. Trenér: Jiří Saňák.

MFK Karviná: Knobloch - Mikuš, Svozil, Krčík, Fleišman (86. Endl) - Čavoš (86. Moses), Planka - Memič (72. Ražnatovič), Botos (72. Regáli), Samko - Ezeh (72. Vinícius). Trenér: Martin Hyský.