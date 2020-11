Karvinští začali lépe a už v 8. minutě šli do vedení, když akci po levé straně zatáhl Bartošák, a když se nikdo z hráčů pražského týmu neměl k tomu, aby proti němu vystoupil, tak zkrátka zakončil – 1:0.

Za chvíli střílel z pětadvaceti metrů Ostrák a jeho rána rozhodně měla gólové ambice. Míč skončil těsně vedle.

Teprve pak se hosté osmělili a Bederka s Vaníčkem zakombinovali, ale jejich spolupráce nikam nevedla.

Na druhé straně odcentroval Ostrák, Le Giang při zákroku zboural Bederku a odražený balon poslal nad Bartošák.

Klokani pak drželi míč, ale nebezpeční dlouho nebyli. Až centr Květa si málem srazil do vlastní sítě skluzem Šindelář.

Po následném rohu se k centru dostal Vaníček, našel Necida, ten ale největší šanci Bohemky v první půli zazdil a hlavou přestřelil.

Slušnou šanci měl po centru Ndefeho i domácí Papadopulos, jeho hlava ale mířila jen doprostřed brány, kde byl připravený Le Giang.

Zdroj: Ivo Dudek

Druhou půli zahájili aktivně opět domácí, Bartošák z levé strany chtěl centrovat, ale nakonec vystrašil Le Gianga, který musel u tyče vyrazit míč na roh.

Po něm hlavičkoval zblízka a vedle Santos.

V 54. minutě napřáhl Twardzik a jeho rána jen těsně minula vinkl pražské svatyně.

Pak domácí přestali hrát a Bohemka trestala. V 59. minutě si na roh Vaníčka naskočil Hůlka a nikým neatakován srovnal na 1:1.

Zanedlouho se do vápna Karviné vřitil Keita, jeho pokus zablokoval Qose a dorážka Květa zblízka skončila jen v boční síti.

V 72. minutě se kopala penalta za ruku Necida, na kterou upozornil rozhodčího až VAR (videoasistent rozhodčího). Qose poslal balon nekompromisně pod břevno – 2:1.

Květova rána na druhé straně pak přiměla k zákroku Neumana, ten byl připraven.

V 85. minutě se vydal na sólo Tavares, akci ale sám zbrzdil a nic z ní nebylo. To už ale nemuselo domácí tak mrzet, po restartu ligy vydolovali důležité body.

Ohlasy trenérů:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): „Myslím, že vstup byl dobrý, hráli jsme v pohybu, střelecké pokusy tam také byly. Bohemka ale začala vystrkovat růžky a více kombinovala. Až na Necidovu hlavu se ale k ničemu nedostala. Ve druhé půli už to bylo horší, Bohemka nás začala přehrávat a zaslouženě srovnala. Měl jsem trochu obavy, co ta měsíční pauza vyplněná jen tréninky, s námi udělá. Oba týmy moc nevěděly, co mají čekat. Byli jsme nervozní, museli jsme hráče nabádat k větší aktivitě. Abychom je napadali výše, byl tam zbytečný hluboký blok bez napadání. Zlepšilo se to, když jsme prostřídali. Fotbal je o běhání a my byli statičtí a o ten gól jsme si koledovali. Aktivita Bohemky byla v té fázi zápasu příkladná, v dobrém pohybu, hráli kolmo dopředu a dělali nám problémy. Chválabohu, že tu byl VAR, díky penaltě jsme to vydřeli.“

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): „Jsem zklamán z výsledku, měli jsme strašidelný vstup do zápasu a dvacet minut hráli bojácně, bylo to pomalé. Všechny balony jsme odevzdali soupeři, nechali jsme jít Karvinou do vedení a stálo nás hodně sil to dotáhnout a herně otočit v náš prospěch. Když se schylovalo k nějakému našemu závěrečnému náporu, přišel z penalty druhý gól. Pak už to bylo rozkouskované a hektické. Penaltu nezpochybňuji to, ale těžko se k tomu teď nějak vyjádřit. Herně jsme měli na to utkání zvládnout, ale bohužel. Hlavně ten úvod nás poznamenal, z toho jsem zklamaný víc než z penalty. Čím si to vysvětluji? Zbavovali jsme se brzy balonů, chyběla odvaha a Karviná toho využila. Pak jsme se dostávali do tlaku, ale vyložených šancí bylo málo. A co říkám na Necida? Zvažovali jsme jeho nasazení, napomohla tomu i absence Davida Puškáče, který odpadl po testech na covid. Necid to zvládl slušně, vydržel 90 minut a určitě bude přínosem. Je silný ve vzduchu, při standardkách nám může pomoct.“

MFK Karviná – Bohemians Praha 2:1 (1:0)

Branky: 8. Bartošák, 72. z pen. Qose – 59. Hůlka. Rozhodčí: Julínek – Kotalík, Pečenka. ŽK: Šindelář, Twardzik, Neuman – Keita, Hůlka, Vaníček. Bez diváků.

Karviná: Neuman – Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik – Herc (90+1. Haša), Qose (90+1. Dramé) – Mikuš (63. Mangabeira), Ostrák (76. Marek Hanousek), Bartošák – Papadopulos (63. Tavares). Trenér: Jarábek.

Bohemians: Le Giang – Schumacher, Ljovin (84. Nečas), Keita (65. Hronek), Krch – Vaníček, Vacek (75. Vodháněl), Bederka, Hůlka – Květ (84. Pulkrab), Necid. Trenér: Klusáček.