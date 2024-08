Zatímco doma na body čekají, venku brali plný počet již podruhé. A nutno říct, že v Teplicích zcela zaslouženě. Karvinští se prezentovali aktivním výkonem se smrtícím přechodem do útoku. Z toho v podstatě vyplynuly všechny tři branky.

Už ve 4. minutě utekl Memič. „Amar mi přihrál v minulém zápase na gól, tak jsme se bavili, že mu to budu chtít vrátit. Povedlo se,“ usmíval se útočník Filip Vecheta, který se sám prosadil krátce po přestávce, když si naběhl na Fleišmanův centr.

„Když jsem šel do té hlavičky, tak jsem u toho spadl. Vůbec jsem neviděl na bránu, kam balon šel. Jakmile jsem viděl, že se kluci radují, šel jsem také. Až potom jsem zjistil, že jsem vstřelil gól,“ líčil Filip Vecheta, na něhož navázal třetí trefou čtvrt hodiny před koncem skóroval Samko. Karviná byla rychlá, bryskní, sebevědomá a solidní i v defenzivě.

S tečovanou ranou Svatka si poradil Lapeš, který sice ve druhé půli rozehrávkou nabil do šance Gningovi, ale nic z toho nebylo. Trubač pak mířil jen do břevna a tutovku Labíka zlikvidoval Lapeš. Až v úplném závěru Gning přece jen skóroval.

„To jediné mě mrzí. Je mi líto Kuby Lapeše, který byl opět jistý, že neudržel nulu,“ podotkl trenér Martin Hyský. „Jinak před celým mužstvem smekám klobouk, chválím za předvedený výkon a samozřejmě za ukončení neúspěšné série ze stadionu v Teplicích. Byli jsme lepší a nebezpečnější. Škoda jen, že jsme nevstřelili víc gólů z vytvořených šancí. Tři body jsou však pro nás nesmírně důležité a vážíme si jich,“ hodnotil šéf karvinské lavičky.

Hosty nijak nepoškodilo ani množství změn v základní sestavě. Například po měsíci se v ní objevil stoper Douglas Bergqvist. „Byla to reakce na poslední dva výkony, které jsme podali v Plzni a doma s Bohemkou. Jsem rád, že změny přispěly k výkonu a hlavně výsledku,“ oddechl si kouč.

Naopak v řadách Severočechů vyvolal zápas smutek a negativní pozdvižení. „Nezbývá mi, než se omluvit fanouškům. Vůbec jsme nehráli to, co jsme chtěli. Jde to za mnou, špatně jsem reagoval střídáními i zvolenou taktikou na vývoj zápasu,“ byl sebekritický trenér Teplic Zdenko Frťala, který si vyčítal brzká střídání.

„Chtěl jsem hrát vabank, abychom i soupeře trochu překvapili. To se nepodařilo, byla to moje chyba,“ pokračoval. „Ve druhé půli byl skoro každý míč za obranu pro nás problém, soupeř byl navíc mnohem produktivnější než my. Dnes to nebyli v našem dresu ti hráči, kteří tu hráli v předchozích zápasech,“ přiznal Frťala, jehož tým má tak po šesti kolech jen tři body.

Naproti tomu Karviná již šest a před sebou dvě domácí bitvy. Středeční dohrávku s Baníkem a v neděli se postaví pražské Dukle. „Lepší ta pozvánka být nemůže. Věřím, že lidé nás přijdou podpořit. Fanoušky budeme opravdu potřebovat,“ uzavřel Martin Hyský.

FK Teplice – MFK Karviná 1:3 (0:1)

Branky: 90. Gning – 4. Memič, 53. Vecheta, 74. Samko. Rozhodčí: Volek – Nádvorník, Caletka - Berka (video). ŽK: Mičevič, Jukl - Žák, Vecheta, Planka, Moses. Diváci: 3268.

Teplice: Němeček – Kričfaluši, Havel, Mičevič (46. Labík) – Beránek (55. Radosta), Jukl (46. Havelka), Trubač, Harušťák – Gning, Svatek (46. Mareček), Horský (55. Čerepkai). Trenér: Frťala.

Karviná: Lapeš – Raspopovič (80. Mikuš), Bergqvist (46. Svozil), Krčík, Fleišman – Moses (83. Ražnatovič), Žák (61. Planka) – Memič (80. Singhateh), Botos, Samko – Vecheta. Trenér: Hyský.