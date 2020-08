Fotbalisté Karviné získali proti Baníku Ostrava v úvodním kole nového ročníku FORTUNA:LIGY první bod. Ještě 29, chtělo by se s trochou nadsázky říct.

Karvinští fotbalisté se na úvod ligy rozešli smírně s Baníkem Ostrava. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Ale vážně – nový karvinský tým nevypadal vůbec špatně na to, že v tomto složení odtrénoval zhruba tak dvě tréninkové jednotky. Trenér Juraj Jarábek ještě v posledním týdnu vítal nové hráče, z nichž čtyři nasadil přímo do základní sestavy, a další tři šli do hry v průběhu zápasu.