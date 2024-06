/VIDEO/ Pod vedením nového trenéra Martina Hyského zahájili v pondělí dopoledne fotbalisté Karviné prvním společným tréninkem přípravu na prvoligovou sezonu, která bude pro osmačtyřicetiletého kouče premiérová. Do Slezska přišel po třech letech strávených v druholigové Vlašimi.

Fotbalisté MFK Karviná - první trénink 2024/2025. | Video: Adam Januszek

První přípravný zápas odehraje Karviná ve středu 26. června v Polsku proti tamnímu celku Termalica Nieciecza. Následovat budou duely s celky Tychy, Piast Gliwice a Podbeskidzie Bielsko-Biala. V generálce na jihu Moravy se postaví proti Slezanům slovenská Skalica. Ligový ročník 2024/2025 rozehraje Karviná v sobotu 20. července na domácím hřišti proti Liberci.

MFK Karviná

(kádr 2024/2025):

Brankáři: Jiří Ciupa, Jakub Lapeš, Vladimír Neuman.

Obránci: Douglas Bergqvist, Kauan Carneiro, Ondřej Drobek Jíří Fleišman, Dávid Krčík, Momčilo Raspopović, Jaroslav Svozil.

Záložníci: Emmanuel Ayaosi, Patrik Čavoš, Pavel Kačor, Amar Memić, Rajmund Mikuš, David Moses, Mustapha Ojora, David Planka (ladí se podmínky transferu), Andrija Ražnatović, Dominik Žák.

Útočníci: Lucky Ezeh, Martin Regáli, Kahuan Vinicius.

„Karviná je zvyklá hrát takové zápasy vzhledem k geografické poloze a já se na to těším. Polský fotbal na klubové úrovni má velmi dobrou kvalitu a ty zápasy nás prověří. Stejně tak i v generálce slovenská Skalica, to bude zase jiný styl než u nás. Soupeři jsou vybraní tak, abychom se na ligový start co nejlépe připravili,“ řekl pro klubovou televizi trenér Karviné Martin Hyský.

Fotbalisté MFK Karviná, letní příprava 2024.Zdroj: MFK Karviná

„Příprava bude trochu netypicky hodně krátká, jen čtyřtýdenní. Věřím, že si s mužstvem brzy sedneme, poznáme se a v Karviné nastolíme skvělou pozitivní atmosféru, která bude vést k tomu, abychom byli v ligové sezoně úspěšní,“ prohlásil Martin Hyský. „Mužstvo v závěru minulé sezony ukázalo, že má charakter, což je důležité,“ podotkl osmačtyřicetiletý kouč.

S jakou vizí Martin Hyský do Karviné přišel? „Chci hlavně, aby lidi fotbal bavil. Aby fanoušci Karviné, kteří se přijdou na zápasy podívat, viděli, že mužstvo má svou tvář. Chci hrát náročný fotbal a chci hráče, kteří jsou schopni náročný a intenzivní fotbal praktikovat. Aby byli ochotni, jak se říká, položit za Karvinou život. To je základní věc,“ zdůraznil Martin Hyský.

Karvinou povede Hyský, čeká ho prvoligová premiéra. Co asistenti?

O předváděné hře svých svěřenců má jasno! „I když jsem byl stoper, defenzivní hráč, jsem typ trenéra, který má rád ofenzivní fotbal. Chci, abychom byli odvážní, snažili se v zápasech dominovat. Samozřejmě vím, že proti některým týmům to úplně nepůjde. Chci, abychom byli přesní a rychlí v přechodové fázi, hráli atraktivně. Mužstvo na to má,“ dodal Martin Hyský.

Jeho asistenty jsou Marek Bielan a Radim Grussmann. „Kluci v závěru sezóny odvedli skvělou práci, mužstvo probudili a zachránili ho v lize. Realizační tým musí být početný, odborný, musí si sednout lidsky. Není to o jednotlivci, ale o souhře všech lidí,“ uzavřel Martin Hyský, jenž si z Vlašimi dovedl trenéra brankářů Václava Wintera a kondičáka Petra Hejného.