Domácí okupují v tabulce poslední místo, což by po neděli rádi změnili. V cestě jim ale stojí poměrně neoblíbený protivník. Karviná sice dokáže celkem pravidelně bodovat na Hané, ale doma se Sigmou prohrává.

„Je načase to změnit,“ vyhlásil jasný tříbodový plán nový karvinský kouč Juraj Jarábek. Pro něj to bude po Plzni a Slavii třetí zápas v novém působišti. „A jak se říká, do třetice všeho dobrého,“ usmívá se Jarábek.

Karviná totiž s Plzní remizovala a na Slavii prohrála. Těžší soupeře ale v lize už mít nebude. „Chceme udělat vše pro to, abychom fanouškům nabídli dobrý fotbal a loučili se s nimi vítězstvím, protože to v nové sezoně doma ještě nezažili,“ upozornil Jarábek.

Jeho svěřenci nedávno doma proti Plzni nadchli. Dá se tedy čekat, že podobně aktivně budou hrát i proti Sigmě? „Presink dělá problém každému soupeři. Nějakou herní filozofii nastavenou máme. Nezbývá, než dohrát bodově podzim a v zimní přestávce bude hodně času na všem zapracovat,“ dodal Jarábek, jehož tým neudělal ostudu ani v posledním kole na Slavii.

„Ale tam jsme běhali hlavně bez balonu. Slavia je kvalitativně někde jinde, uhrála si to. Spíš nás mrzí předešlý domácí zápas s Plzní, kde jsme nebyli od výhry daleko. Proto doufám, že proti Olomouci už budeme úspěšní,“ věří Jarábek, který nečeká od Sigmy úplně otevřený fotbal.

„Soupeř má kvalitu, ale podobně jako Plzeň u nás asi hrát nebude. Pravděpodobně budeme hrát více do plných,“ míní slovenský kouč na karvinské lavičce.

Právě z působení na Slovensku zná i současného trenéra Olomouce Radoslava Látala. „Známe se, ale detailně do jeho kuchyně nevidím. My se soustředíme na naši hru,“ usmívá se Jarábek, který si nemyslí, že absence olomouckého Pilaře bude mít na hru Sigmy zásadní vliv.

„Ten styl mají podle mě stejný. Nás bude spíš zajímat, jakou herní tvář nabídneme fanouškům my. Pracujeme na ní,“ přibližuje Jarábek, který bude postrádat jen vykartovaného Ndefeho. „Jsou tam nějaké drobné šrámy, ale čekám, že do neděle budeme všichni v pořádku,“ uzavírá.

Zítřejší zápas začne na Městském stadionu v Karviné-Ráji ve 14.30 hodin.