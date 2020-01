Šanci dostalo hned devatenáct hráčů, vyběhl mezi nimi na trávník i testovaný Makedonec Mario Krstovski, a po změně stran také druhý novic Filip Kubala. Na trávníku TC Vista v ostravském Zábřehu začaly padat góly už po šesti minutách hry.

Jako první se totiž trefil karvinský Lingr a přišly další šance. Byli v nich i oba noví borci. Druhý gól přidal v nastavení první půle brazilský stoper Eduardo a krátce po zahájení druhé půle se prosadil i Petráň. Stav 3:0 pro Karvinou pak Hanáci zkorigovali, nicméně ligisté zaslouženě vyhráli a připsali si do tabulky první výhru.

Ostravskou skupinu Tipsport ligy nakonec ovládl díky lepšímu skóre Baník, který získal stejně bodů jako Karviná – pět.

„Konečně jsme sehráli vítěznou partii,“ pochvaloval si trenér MFK Juraj Jarábek. „S výkonem v první půli jsem byl spokojený, ale i po změně stran se v naší hře objevovaly věci z tréninku. Mrzí mě pouze lacině obdržené góly. Pozitivní jsou tři vstřelené branky, ale to nic nemění na situaci, že útočníka stále hledáme,“ zhodnotil duel.

A jak se mu jevili noví hráči? „Hráli jsme na dvě party, aby hrálo co nejvíce lidí. Kubala ukázal potenciál. Není to klasická devítka, hrával spíše podhroťáka. Ale určitě mě zaujal více než Krstovski. Je to šikovný chlapec, ale my hledáme něco jiného,“ naznačil Jarábek, že test Makedonce pravděpodobně rychle skončí.

A co mu zimní Tipsport liga ukázala? „Ukázala naši dobrou defenzivu, i když dneska jsme dostali ty dva laciné góly. To co chceme hrát, kombinační fotbal, rychlý přechod do útoku, to tam bylo. Ale stále musíme pracovat na gólech, protože nám v jarní části nebude zbývat nic jiného, než vyhrávat,“ uznal Jarábek.

SK Prostějov – MFK Karviná 2:3 (0:2)

Branky: 67. Smékal, 86. Koudelka – 6. Lingr, 45+1. Eduardo, 56. Petráň.

Karviná: Pastornický (46. Neuman) – Ndefe, Eduardo (46. Stropek), Janečka (46. Rundić), Čonka (46. Moravec) – Hanousek, Bukata (46. Mangabeira) – Ba Loua (46. Putyera), Lingr (46. Kubala), Vukadinović (46. Petráň) – Krstovski. Trenér: Jarábek.