Po nezdaru v Olomouci (1:3) je jasné, že lepší než čtrnácté místo z toho letos nebude. Do konce nadstavby scházejí dvě kola, v nichž bude Karviná hájit naději na účast v lize i v dalším ročníku. Na poslední Opavu s Příbramí má náskok pouhých dvou bodů a je téměř jisté, že pokud nechce zažít v závěrečném domácím souboji s Příbramí pořádné nervy, bude muset poprvé po koronavirové pauze konečně vyhrát. Ve Zlíně.

A to je při současném rozpoložení Karviné úkol zatraceně obtížný. Karvinští totiž nezvládají střílet góly ani z největších šancí. V Olomouci mohli stav 3:0 pro domácí obrátit klidně na 3:5. „Není to poprvé, co si vypracujeme tolik brankových šancí. Třeba doma s Boleslaví to bylo podobné. Pořád ale umíráme na krásu,“ kroutil hlavou po nedělním utkání trenér Karviné Juraj Jarábek.

Karvinští určitě nemohou být spokojeni ani s účinkováním hlavního rozhodčího Berky, které bylo téměř skandální. Ve vápně Olomouce neposoudil faul gólmana Buchty na Taiwa, který ho doslova zbořil, naopak velmi ochotně na druhé straně odpískal faul Qoseho na Daňka, kterého se karvinský záložník sotva dotkl. Pak neodpískal ani ruku Jemelky ve vápně, naopak odpískal neexistující ruku při brance Šindeláře.

„Rozhodčí dnes nebyl ve své kůži,“ poznamenal nejprve otráveně Jarábek. Na doplňující dotaz, jak viděl penaltové momenty, pak odpověděl. „Cítíme křivdu, protože Buchta naremploval Taiwa a nic, zatímco Qose se soupeře jen letmo dotkl. Pokud se pískají takové penalty na jedné straně, pak by se měly pískat i na druhé,“ vyjádřil svůj názor karvinský kouč. Zajímavé je, že komise rozhodčích se Berkovým výkonem nijak nezabývala.

„Po remíze s Opavou nám situace velela vyhrát. Chtěli jsme ale hrát trpělivě z obrany a počkat si na šanci, protože Olomouc je kombinačně silný, šikovný tým. Zatímco Sigma mohla hrát uvolněně, my jsme naopak pod tlakem. Teď už se musíme snažit jen o to, abychom se vyhnuli přímému sestupu. Do konce jsou dvě kola, máme na oba soupeře mírný náskok, takže to pořád máme ve svých rukách,“ mínil Jarábek.

Přitom jeho tým si šance umí vytvořit. Jde jen o to je začít proměňovat. Zahazování šancí už stálo Karvinou tolik bodů, že by se s nimi bez problémů zachránila. „Nevím co už k tomu říct. V Olomouci jsme o přestávce změnili rozestavení na tři obránce a hra na vysoké riziko nám zajistila hromadu šancí. Na tréninku zakončení pilujeme, musíme to už někde zlomit. Věřím, že se to povede v nějakém utkání, kdy budeme vést a začne nám to tam konečně padat,“ je přesvědčen Juraj Jarábek.