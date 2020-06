Karvinští mají za sebou nepříliš dobrou sérii. „Potravinářský“ týden jim zjevně moc nechutnal. Sparty si jako nekuřáci nevychutnali (1:4), středeční uheráček na Slovácku jim rovněž nešmakoval (0:2) a ani nedělní budějovický ležák jim k chuti moc nepřišel.

Po sobotních výsledcích spadla Karviná zpět na barážovou pozici, a tudíž potřebovala nutně tři body.

Ihned se také vrhla do útočení, avšak Budějovice jí svými brejky po pravé straně připomněly, že si bude muset dávat pozor i na zadní vrátka.

První střelu na bránu obstaral hostující Šulc, jeho hlavička ale nebyla dostatečně razantní, aby překvapila Bolka v karvinské svatyni.

Zanedlouho se hosté dožadovali penalty po souboji Hanouska s Mršičem, chybějící VAR ale dostal do varu jen hostujícího trenéra Davida Horejše.

V 15. minutě měl na noze gól domácí Ba Loua, jeho tvrdá rána z úhlu však přiměla k bryskní reakci zkušeného Drobného.

V 24. minutě nádherně vystřelil opět Ba Loua, jeho umístěnou ránu k tyči ale Drobný bravurně vytěsnil.

Karviná utahovala šrouby, další palebnou pozici vytvořil pro Ba Louau Lingr. Aktuálně nejlepší nahrávač ve FORTUNA:LIZE, který nastoupil ve speciálním dresu, však vypálil nad.

Po půlhodině hry zase zahrozilo Dynamo, chybu Santose chtěl využít Šulc, jeho ránu ale vytáhl Bolek na roh.

Zdroj: Ivo Dudek

Po průniku Taiwa do šestnáctky to zkoušel stylem zavři oči a vystřel Lingr, zblízka ale napálil jen Kladrubského!

Gólové parametry neměla na druhé straně ani slabá hlavička Mršiče.

Těsně před poločasem zkoušel vysunout Ba Loua Lingra, karvinský útočník ale vystřelil na dlouhou nohu a nic z akce nebylo.

Na opačné straně to znovu zkoušel Mršič, už mnohem razantněji, ovšem z nulového úhlu.

Tečku za poločasem udělala rána Taiwa nad.

Start druhé půle obstaral Kladrubský, jehož centr směřoval na Brandnera, před ním ale uklidil balon na roh Čonka.

Karviné nadále fungovala spolupráce tandemu Ba Loua – Lingr, druhý jmenovaný se hrnul na bránu, tři hráče přechytračil, ale čtvrtý mu už ránu zablokoval.

V 64. minutě vypálil po hezké karvinské akci bez přípravy Ba Loua, Drobný byl u tyče včas.

V další akci domácí opět dobře zakombinovali, tentokrát se v roli zakončovatele objevil Lingr, pálil ale těsně vedle.

V 84. minutě se po brejku zase dožadovali penalty domácí po zákroku Mészárose na Taiwa, ale situaci předcházel ofsajd a ve zbytku utkání se už nic nestalo.

Ohlasy trenérů

Juraj Jarábek, Karviná: Velká škoda, chtěli jsme a měli jsme získat ti body. Nemohu toho chlapcům moc vytknout, proti nám stál velmi kvalitní soupeř, drželi jsme se taktických pokynů, jenom nám nebylo dopřáno štěstíčko, abychom to tam dotlačili. Za týmovost i fotbal nahoru dolů ale hráče chválím. V tomto náročném programu jsme se vypořádali i s absencemi hráčů, takže těšme se z každého bodu.

David Horejš, České Budějovice: Uhráli jsme venku bod se soupeřem, který je doma hodně nepříjemný, bodu si ceníme. Chtěli jsme navázat na Olomouc, soupeře nechtěli do ničeho pouštět, hrát z dobré defenzivy a vyrážet do rychlých brejků. Prvních 15 minut jsme hráli velice dobře, byli jsme aktivní, dobře kombinovali, vytvořili si i nějaké příležitosti. Věděli jsme, že když chceme tři body, musíme vstřelit branku. Pak by domácí znervózněli, jelikož hráli o hodně. To se nepodařilo. Druhý poločas byl hodně soubojový, spíš ve středu hřiště, klasický remízový zápas, skoro žádná šance ani na jedné straně. Bylo vidět, že ke konci už toho měli kluci plné zuby.

MFK Karviná – Dynamo České Budějovice 0:0

Branky: Rozhodčí: Lerch – Šimáček, Matoušek. ŽK: Taiwo, Lingr – Javorek. Bez diváků.

Karviná: Bolek – Moravec, Santos, Šindelář, Čonka – Qose, Marek Hanousek (88. Guba) – Taiwo, Lingr, Ba Loua (80. Vukadinović) – Tijani (71. Kubala). Trenér: Jarábek.

Č. Budějovice: Drobný – Čolić, L. Havel, Talovierov, Kladrubský – Brandner (68. Kulhánek), Čavoš, Havelka (57. Javorek), Šulc, Mršič (76. Mészáros) – Schranz. Trenér: Horejš.