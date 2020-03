Za dohledu trenér Bohumila Páníka, který by měl podle zákulisních zdrojů převzít mužstvo Příbrami, se hosté uchýlili k důrazné a místy hodně tvrdé hře, se kterou měli Karvinští problémy. Nicméně se snažili držet míč a kombinovat.

Komplikací pro ně byla neúčast gólmanské stálice Petra Bolka, místo něhož zažil debut v nejvyšší soutěži Vladimír Neuman. A nezklamal!

„Starší kluci se mě snažili uklidnit, i Petr Bolek říkal, ať si hlavně držím svůj standard, že chytat umím, tak ať nejsem nervózní,“ hlásil po zápase dvacetiletý debutant Neuman.

Chválil ho i karvinský trenér Juraj Jarábek. „Premiéru v lize zvládl skvěle, podržel nás v kritické chvíli při šanci Škody. A proč nebyl Bolek? Na Bohemce dostal do žeber a necítil se na zápas. Věříme, že v Opavě už bude. Ale jak říkám, Vláďa Neuman to zvládl skvěle,“ byl Jarábek rád, že také Neuman udržel čisté konto.

V 7. minutě vyslal na branku hostí první střelecký pokus Ba Loua, byl však tečovaný a nenadělal Kočímu problémy.

V 20. minutě se po situaci zavánějící ofsajdem řítil na Neumana právě příbramský Škoda, mladý karvinský gólman ale výborně zasáhl.

Pak zazdil karvinskou tutovku Taiwo, jemuž naservíroval balon jako na zlatém podnose Lingr, nigerisjký forvard ale neuvěřitelně netrefil prázdnou bránu!

V 33. minutě se centr Polidara stočil do brány a Neuman musel balon odklidit na roh.

O čtyři minuty později napřáhl k ráně Pazdera, jeho přízemní střela šla vedle.

Domácí se ujali vedení dvě minuty před poločasem. Centr Ba Louy odhlavičkoval Tregler jen do Janečky, od něhož se míč odrazil ke Qosemu, který zavěsil do vinklu – 1:0.

Nástup do druhé půle obstarala šance Lingra, jehož pokus ale nebyl důrazný a Kočí jej vyrazil. Sice jen ke Qosemu, ale ten ani nezakončil.

Vzápětí střílel po průniku Ndefeho Taiwo, ale Kočí míč za svá záda nepustil.

Na druhé straně se pokoušel zakončit hned dvakrát Rezek, pokaždé u něj byl včas Rundić.

V 64. minutě připravil Ba Loua s Qosem tutovku Lingrovi, ten metr před bránou netrefil míč ideálně a Kočí opět zasáhl.

Čtvrthodinu před koncem přišla gólová pojistka. Nejprve zakombinovali po levé straně Ba Loua s Lingrem, hosté ještě jejich snahu odvrátili, ale míč se k Ba Louovi dostal na levou stranu znovu a po jeho centru se trefil k tyči Taiwo. Spíš náhodně, ale i takový gól se počítá – 2:0.

V 78. minutě spálil Lingr další tutovku, když mu míč vrátil před bránu Ba Loua, příbramská obrana už byla vyšachovaná, Lingr ale pálil těsně vedle tyče.

Pět minut před koncem prchl obraně hostů i Vukadinović, sám proti Kočímu volil obstřel, míč se ale vytočil těsně mimo tyče.

V poslední minutě se ještě do rozložené defenzivy Příbrami dostal Bukata, Kočí jeho pokus vytěsnil.

„Fotbal je o gólech. My naše šance nevyužili, Karviná ze svých dala dva a zaslouženě vyhrála. Šance Škody? Ano, to byla velká šance, šel sám, ale my na jaře prostě nestřílíme góly. I dneska jsme tam měli situace, kdy jsme chodili dva na jednoho, i tři na jednoho, ale řešení všech akcí bylo špatné. Po druhém gólu se Karviná zatáhla a šla na brejky, tam jsme se už neprosadili vůbec,“ hodnotil duel Petr Čuhel, trenér Příbrami.

„Děkuji mužstvu za pěkný výkon. Vítězství se rodilo těžce, Příbram hrála aktivně a agresivně, s tím jsme měli problémy, ale zvládli jsme to a nakonec zaslouženě – a po velmi slušném výkonu – vyhráli. Tohle byl šestibodový zápas pro oba, museli jsme potvrdit bod z Bohemians. Věřím, že ruku v ruce s tím půjdou i naše další výkony, chceme se v tabulce dívat už jen před sebe,“ pravil karvinský kouč Jarábek.

MFK Karviná – FK Příbram 2:0 (1:0)

Branky: 43. Qose, 75. Taiwo. Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Mokrusch. ŽK: Šindelář, Moravec, Qose – Soldát, Tregler, Michal Škoda, Zorvan. Diváci: 3116.

Karviná: Neuman – Ndefe, Šindelář, Rundić, Jan Moravec – Smrž, Qose (85. Bukata), Janečka (73. Marek Hanousek) – Ba Loua, Lingr (79. Vukadinović), Taiwo. Trenér: Jarábek.

Příbram: Kočí – Pazdera, Šimek, Tregler, Cmiljanović – Voltr (53. Kříž), Soldát (85. Slepička), Polidar, Zorvan, Jan Rezek (75. Jindráček) – Michal Škoda. Trenér: Čuhel.