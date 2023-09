/FOTOGALERIE/ Náročný týden zakončí fotbalisté Karviné v hlavním městě. Svěřenci trenéra Tomáše Hejduška se po ligovém utkání na Spartě a porážce 1:3 představí na hřišti druhých pražských „S“. Slezané rozehrají duel 7. kola nejvyšší tuzemské soutěže v Edenu na Slavii v neděli 3. září v 18 hodin.

Fotbalisté Karviné se představí před reprezentační přestávkou na Slavii. | Foto: MFK Karviná

„Musíme být rozhodně aktivnější směrem dopředu, také houževnatí, ale především musíme a chceme být důslednější na vlastní polovině,“ řekl pro klubový web trenér Karviné Tomáš Hejdušek. Věřím, že se z duelu na Letné ponaučíme,“ doplnil kouč MFK.

Karviná v týdnu mohutně posilovala. Postupně představil klub příchod slovenského gólmana Dominika Holce, stopera Jiřího Fleišmana a slovenského záložníka Alexe Ivána. Holec, bývalý brankář Sparty, působil naposledy v polském Lechu Poznaň.

„Potřebovali jsme zkušeného brankáře a tím Dominik je. Doufám, že nám pomůže a zúročí své zkušenosti třeba i z evropských pohárů,“ uvedl k angažování devětadvacetiletého rodáka z Českých Budějovic Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná.

Stoper Petr Buchvaldek má rád fotbal a souboje. Oporou Orlové je i v 50 letech

„Moc se těším, až zase budu stát v bráně. Českou soutěž znám a doufám, že budu podávat kvalitní výkony. Třeba i lepší než v minulosti,“ prohlásil Dominik Holec. Ve FORTUNA:LIZE odchytal celkem 17 zápasů a hned sedmkrát udržel čisté konto.

Osmatřicetiletý Fleišman dorazil do kabiny ligového nováčka na hostování z Baníku Ostrava. „Zkušenost a poctivost na hřišti i v kabině, to jsou hlavní přednosti Jirky. Jsem moc rád, že se nám podařilo jeho příchod zrealizovat,“ podotkl Lubomír Vlk.

„Moje vytíženost by byla momentálně v Baníku prakticky nulová, jsem tedy strašně rád, že přišla nabídka z Karviné, ač nebyla jediná. Byla to však priorita, nechtěli jsme se už stěhovat i kvůli dceři, která v Ostravě chodí do školy,“ vykládal Jiří Fleišman.

Góly, fauly, nadávky. Okresní přebor se vyostřil, padlo pět červených karet

Šestadvacetiletý Iván strávil poslední dvě sezony ve Spartaku Trnava. Hrál také za Dunajskou Stredu, Komárno, Petrželku a Sereď. „Je to rychlostní typ, umí jeden na jednoho. Měli jsme o něj zájem už před lety, kdy hrál v Seredi,“ prozradil Lubomír Vlk.

„První pocity jsou pozitivní. Jsem šťastný, že můžu působit v prvoligovém klubu v České republice. Měl jsem i nabídky z Maďarska, ale česká liga je kvalitnější a mám radost, že taková nabídka přišla. Budu se snažit odvádět maximum,“ vzkázal Alex Iván.