/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Karviné prohráli sobotní utkání 9. kola FORTUNA:LIGY na Slovácku brzkými góly 0:2 a zůstávají v tabulce na patnáctém místě pouze o skóre před posledním Zlínem. V přiložené videu se podívejte, jak fandili v hostujícím sektoru fanoušci MFK.

Fanoušci Karviné při zápase na Slovácku I | Video: Libor Kopl

Karviná šla do utkání poprvé bez odvolaného kouče Tomáše Hejduška. Tým vedl jeho asistent Ľubomír Luhový. Slezané ztratili zápas už v úvodní dvacetiminutovce, během níž inkasovali po trefách Holzera a Valenty. V samém závěru nebyl uznán snižující gól Ezeha kvůli ruce.

HLASY TRENÉRŮ:

Martin Svědík (Slovácko): „Jsem hlavně rád, že jsme utkání zvládli vítězně a rehabilitovali jsme se po Spartě. Měli jsme dnes vynikající začátek, prvních 25 minut jsme hráli to, co jsme chtěli a dali jsme z toho dva góly. Přečíslovali jsme soupeře, ale pak jsme vypnuli a nehráli to, na co jsme zvyklí. Nebylo to z naší strany ideální. Máme co zlepšovat, ale tři body jsou důležité, neinkasovali jsme branku, jiná mužstva by nás dnes potrestala.“

Ľubomír Luhový (Karviná): „Nemusím zdůrazňovat, že rychle inkasovaný gól poznamená každý tým, my jsme ale neodehráli dobře celý první poločas. Z našeho postavení v tabulce vyplývá, že jsme měli víc přidat na bojovnosti, to budu hráčům vyčítat. Netlačili jsme se do šestnáctky, nefungovala nám křídla, bylo tam málo náběhů. Druhá půle po vystřídání byla už lepší, mohli jsme korigovat výsledek a pokusit se získat bod. To se nepovedlo. Jak to bude dál s trenérem, to není otázka pro mě, ale pro vedení.“

VIDEO: Kde je náš trenér, křičeli fanoušci Karviné na Slovácku ve svém sektoru

9. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 23. 9. 2023):

Slovácko – Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 2. Holzer, 18. Valenta. Rozhodčí: Černý – Caletka, Pospíšil. ŽK: Petržela, Kalabiška, Kim – Bederka, Papalele, Iván. Diváci: 4516.

1.FC Slovácko: Heča – Reinberk, M. Kadlec, Hofmann, Kalabiška – Daníček (75. Trávník), Havlík – Petržela (66. Doski), Valenta (66. Kim), Holzer (75. P. Juroška) – Vecheta (85. Cicilia). Trenér: Svědík.

MFK Karviná: Holec – Čurma, Bederka, Svozil, Fleišman – Traore (80. Budínský), Antovski (57. Papalele) – Memič (57. Iván), Bartl (73. Moses), Čavoš (73. Ezeh) – Akinyemi. Trenér: Luhový.