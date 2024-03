/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Karviné ztratili dobře rozehrané sobotní utkání 23. kola FORTUNA:LIGY se Slováckem po výsledku 1:3 a zůstávají na posledním místě tabulky. Slovácko si pojistilo čtvrtou příčku.

Fotbalisté Karviné prohráli v sobotním utkání 23. ligového kola se Slováckem 1:3. | Foto: MFK Karviná

Karvinští po půlhodině hry vedli zásluhou Krčíka, ještě do přestávky srovnal Sinjavskij, vyloučit se nechal hloupě po dvou žlutých kartách domácí Ayaosi a hosté po změně stran dvěma brankami duel v přesilovce otočili. Trefili se Hofmann a z penalty Havlík.

„Slovácko prohrálo tři zápasy po sobě, bylo v podobné situaci na jaře jako my. Byli jsem na něj připravení, to se i potvrdilo a šli jsme do vedení. Ale neustále se opakují naše chyby. Je to velká škoda,“ řekl na úvod hodnocení trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Znovu jsme dostali velmi lacinou vyrovnávací branku, když Jirka Fleišman pouštěl míč do zázemí. Znovu jsme dostali červenou kartu, po velké stupiditě Ayaosiho, pro kterou není omluva. Nejprve zbytečně dohrál brankáře a pak udělal zákrok, který sudí musel posoudit za žlutou kartu,“ vykládal kouč MFK.

„I o jednoho hráče méně se dá hrát. Ale nepohlídali jsme si jednu standardku a pak sudí nařídil penaltu za ruku. Znovu jsme prohráli doma a poslední jsme právem. To, že jsme hráli se Spartou, Slavií a Slováckem nás neomlouvá, protože bodovat se dá s každým,“ dodal Juraj Jarábek, který již využil novou posilu, švédského stopera Bergqvista.

„Prvních 30 minut jsme byli lepší na balonu i v kombinaci, nicméně Karviná hrozila z kontrů, standardek a odražených míčů. Potom jsme si nepohlídali standardku, nenabrali jsme si hráče a soupeř skóroval,“ hlásil trenér Slovácka Martin Svědík.

„Jsem rád, že jsme na to dokázali reagovat zvýšenou aktivitou i pěknou akcí, po které jsme vyrovnali. Po vyloučení jsme šli do přesilovky a v poločase jsme si řekli, že chceme nejen gól vstřelit, ale hlavně žádný nedostat. Chtěli jsme trpělivě pracovat,“ podotkl Svědík.

„Konečně jsme si pomohli i standardkou, po které jsme šli do vedení, a potom jsme z penalty přidali třetí gól. Karviná pak hrála vabank, nicméně až na jednu akci jsme domácí k ničemu nepustili. Jsem rád, že jsme to po třech zápasech zvládli. Věřil jsem, že mužstvo má charakter,“ uzavřel Martin Svědík.

23. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 2. 3. 2024):

Karviná – Slovácko 1:3 (1:1)

Branky: 30. Krčík – 37. Sinjavskij, 57. Hofmann, 65. z pen. Havlík. Rozhodčí: Radina – Dobrovolný, Pfeifer. ŽK: Ayaosi, Iván, Holec, Ezeh – Kohút, Trávník, Kim Sung-pin. ČK: 42. Ayaosi (Karviná). Diváci: 1820.

MFK Karviná: Holec – Krčík, Svozil, Bergqvist, Fleišman – Moses (79. Ezeh), Žák (46. Traoré) – Iván (58. Raspopovič), Ayaosi, Regáli (46. Memič) – Akinyemi (71. Doležal). Trenér: Jarábek.

1. FC Slovácko: Heča – Reinberk, Hofmann, Kalabiška, Doski – Trávník (90. Břečka), Havlík – Petržela (83. Blahút), Kohút (66. Kim Sung-pin), Sinjavskij (83. Mihálik) – Vecheta (66. Kvasina). Trenér: Svědík.