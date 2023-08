Fotbalisté Karviné čtvrtou ligovou porážku v řadě odvrátili, když v sobotním zápase 5. kola s Jabloncem urvali bod po remíze 1:1, kterou zachránil v závěru Akinyemi. Nigerijský útočník ve službách MFK odpověděl na proměněnou penaltu Kratochvíla z úvodu druhé půle.

Karviná uhrála doma s Jablonec bod po remíze 1:1. Trenér MFK Tomáš Hejdušek spokojený nebyl, chtěl všechny tři. | Foto: Deník/Petr Kotala

Slezané začali lépe a ve 20. minutě mohli jít do vedení. Po centru Memiče z pravé strany si míč našel v pokutovém území Doležal, ale hlavou zblízka napálil pouze břevno. V 56. minutě udeřilo na druhé straně. Po zákroku Boháče na Černáka se pískal pokutový kop, který s přehledem proměnil Kratochvíl.

Domácí se do šancí dostávali, ale neproměňovali je. A měli dál smůlu. V 69. minutě se uvolnil na levé straně Akinyemi, zpětnou přihrávkou vybídl ke střele Ezeha, který trefil jen tyč. Slezané se přesto dočkali. V závěru se po dlouhém nákopu Svozila prodral už v šestnáctce k míči Akinyemi a levačkou ho uklidil do branky.

OHLASY TRENÉRŮ:

Tomáš Hejdušek (Karviná): „Já remízu neberu, doma nechceme rozdávat body zadarmo, proto je to pro nás ztráta. První poločas to bylo na jednu bránu. Ale dáváme tyčky, břevna a nejsme schopni se trefit. Byli jsme lepší, ale nejsme schopni vést, aby se naši kluci uklidnili. Pak soupeře blbě faulujeme a byla z toho penalta. Hráli jsme pak vabank, dali jsme to na tři stopery. Čekají nás zápasy za odměnu proti Spartě a Slavii a ty si jdeme užít na plně zaplněný stadion.“

Radoslav Látal (Jablonec): „Byli jsme blízko třem bodům. V prvním poločase byla hra kostrbatá. Směrem dopředu jsme nebyli nebezpeční. Abychom si mohli odvézt tři body, museli bychom toho předvést více. V druhém poločase jsme udělali dvě chyby, z jedné byla tyč a druhá skončila bohužel vyrovnáním. Už to vypadalo, že se zvedáme, ale nezvládli jsme konec. Začátek máme těžký, teď máme doma Slavii. Vezeme plusový bod, ale je to vzhledem k průběhu ztráta.“

5. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 19. 8. 2023):

MFK Karviná – Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 84. Akinyemi – 56. z pen. Kratochvíl. Rozhodčí: Zaoral – Caletka, Hurych. ŽK: Papalele, Ezeh, Memič, Ražnatovič – Houska, Čanturišvili, Martinec, Hurtado. Diváci: 2340.

MFK Karviná: Ciupa – Mikuš, Krčík, Svozil, Ražnatović (83. Bederka) – Boháč (63. Bartl), D. Žák (71. Čavoš) – Memič, Ezeh (71. Málek), Papalele – Doležal (63. Akinyemi). Trenér: Hejdušek.

FK Jablonec: Hanuš – Tekijaški, Martinec, Hurtado – Černák (75. Slávik), F. Souček, Houska (75. Hübschman), Kratochvíl, Polidar – Čanturišvili (90+4. Jovovič), Drchal (67. Pleštil). Trenér: Látal.