Čtyři zápasy a dost. To si asi řekli fotbalisté Karviné, kteří v sobotu sice střelecky doma neprozřeli, bodově však ano. V duelu 9. kola Chance ligy porazili gólem útočníka Filipa Vechety Jablonec 1:0 a na vlastním hřišti poprvé v sezoně okusili, jaké je to vyhrát. Velký podíl na triumfu má i gólman Jakub Lapeš.

První šanci utkání měl Martinec, ale netrefil a vzápětí Kanakimana poprvé prověřil Lapeše. Následně se rázně ozvali Slezané, když Botosův centr poslal do tyče Memič a dorážkou už do sítě mířil Vecheta. Pak se do možnosti řítil Botos, ale obrana ho včas zablokovala. V závěru poločasu poté opět Kanakimana zaměstnal Lapeše.

Karvinský gólman pak ve druhé půli několikrát zazářil. Vytáhl střelu Tekijaškiho, v závěru pak měl další zásahy. Naproti tomu Karviná mohla ještě předtím náskok navýšit, ale Vecheta trefil pouze břevno, Botos chybu Hanuše nepotrestal.

Litovat však nemusel, domácí dotáhli duel k výhře, která je pro kouče Martina Hyského první na vlastním trávníku.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hyský (Karviná): "Je to pro nás extrémně důležitý výsledek, který by nás měl zklidnit. Konečně se nám povedlo doma vyhrát. Mužstvo to zvládlo a já jsem strašně rád. Hrál se vyrovnaný zápas, Jablonec byl pro nás složitý soupeř. V první půli jsme se dostali po pěkné akci do vedení. Poradili jsme si i s brzkým střídáním. Abychom šli do dvoubrankového náskoku, k tomu nám chyběl lepší moment ve finální fázi. Bylo jasné, že Jablonec něco změní, Luboš Kozel přešel o poločase na jiné rozestavení. Pak to pro nás nebylo lehké, ale máme Kubu Lapeše, který působí na kluky strašně klidně a opět nás podržel. Znovu jsme nedostali branku."

Luboš Kozel (Jablonec): "Jsem zklamaný, protože si neodvážíme nic. Bylo to hlavně o samotném úvodu zápasu, v němž jsme byli moc pasivní. Přitom jsme v přípravě na zápas hlavně na tohle apelovali, aby hráči nezaspali úvod. Po třech týdnech pauzy moc nevíte, co to s týmem udělá. Věděli jsme, jak domácí hrají. Ale prohrávali jsme souboje a propadali ve středu hřiště. Nebyli jsme ochotní pracovat tak, jak jsme měli. Domácí byli lepší, klidnější na míči a dokázali si líp vyhovět. Vše vygradovalo jejich vedoucí brankou. O naší porážce rozhodl úvod zápasu."

MFK Karviná – FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 21. Vecheta. Rozhodčí: Rouček – Nádvorník, Zoufalý – Kocourek (video). ŽK: Moses, Samko, Krčík, Bielan (asistent trenéra), Svozil, Lapeš – Martinec, Tekijaški, Čanturišvili. Diváci: 1735.

Karviná: Lapeš – Raspopovič, Bergqvist (32. Svozil), Krčík, Fleišman – Moses (73. Čavoš), Planka (89. Boháč) – Memič, Botos (73. Regáli), Samko – Vecheta (89. Singhateh). Trenér: Hyský.

Jablonec: Hanuš – Martinec, Tekijaški, Cedidla (80. Hurtado) – Souček (46. Hollý), Beran, Nebyla (65. Nardini), Čanturišvili – Kanakimana (65. Alégué), Suchan – Puškáč (80. Chramosta). Trenér: Kozel.