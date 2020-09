Karviná v duelu neporažených hostí Spartu

Na konci května ještě v minulém ročníku FORTUNA:LIGY se do té doby tápající Sparta Praha chytila zápasem v Karviné. Po poločase prohrávala 0:1, aby nakonec vyhrála 4:1, a od té doby se jí daří. Skončí její bodové tažení v neděli opět v Karviné? Bylo by to příhodné.

Eduardo Santos (vlevo) a jeho karvinští spoluhráči se v neděli postaví pražské Spartě. | Foto: Ivo Dudek