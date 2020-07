Testy odhalily nakonec u tří hráčů a jednoho člena realizačního týmu pozitivní výsledky na Covid-19, takže jiná možnost, než karanténa, nepřicházela v úvahu.

Vedoucí protiepidemického oddělení územního pracoviště Karviná Andrea Lipjaková včera Deníku potvrdila, že karanténní doba trvá dva týdny, ale tato doba nemusí běžet ode dne, kdy se nemoc zjistila. Mění se podle toho, kdy lidé v karanténě naposledy přišli do kontaktu s pozitivně testovanými osobami. „Může se stát, že fotbalisté budou v karanténě jen týden. Dohledává se to totiž do dne, kdy naposledy přišli do kontaktu s pozitivním člověkem, a to mohlo být třeba před týdnem,“ vysvětlila.

Jenže ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová včera de facto „provařila“ minimálně dvě jména hráčů, kteří byli pozitivně testováni. „Víme od trenéra týmu, že nakažené hráče musel střídat uprostřed posledního zápasu (s Olomoucí byli o poločase vystřídáni Janečka s Taiwem). Asi tam virus zasáhl dost. Jeli spolu autobusem, měli společné šatny a tak podobně,“ uvedla po brífinku s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který včera s týmem epidemiologů situaci na Karvinsku řešil.

A protože jde o hráče základní sestavy, kteří jsou s týmem de facto nonstop, je jasné, že o žádné zpětné posunutí karantény se v karvinském případě jednat nebude a lhůta běží skutečně až od včerejška, tedy čtvrtku 2. července.

V nejbližších dvou týdnech se tedy žádný ligový zápas skupiny o záchranu neuskuteční. Ligová fotbalová asociace totiž vydala prohlášení, že vzhledem k probíhajícímu hygienickému šetření v karvinském klubu byly všechny zápasy ligové nadstavby o udržení odloženy na neurčito v rámci zachování regulérnosti soutěže.

„Zápasy skupiny o titul a finále skupiny o Evropu se uskuteční ve svých stanovených termínech, ty ohroženy nejsou,“ říká LFA.

Karvinský klub se po dobu karantény nebude k situaci vůbec vyjadřovat. „Klub nebude médiím poskytovat žádná vyjádření až do doby obdržení pokynů z Krajské hygienické stanice. Vedení klubu děkuje všem zástupcům médií za pochopení,“ uvedl tiskový mluvčí MFK Adam Januszek.

„Vydali jsme opatření, že celý tým jde do karantény. Na stadionu samozřejmě probíhá dezinfekce. Všichni půjdou na testy, které se budou opakovat po konci karanténní doby, takže standardní opatření,“ uvedla ředitelka KHS Svrčinová.