Nicméně už dnešní utkání může o jejich osudu mnohé napovědět. Karvinští se představí ve Zlíně. „Nastavíme se tak, abychom byli co nejlépe připraveni a neprohráli, pokud možno vyhráli, abychom dostali naše soupeře před posledním kolem pod tlak,“ přiznal Deníku trenér karvinského mužstva Juraj Jarábek.

Nad jeho týmem visel po povinné karanténě velký otazník. Do společného tréninku se Karvinští zapojili zase až od 17. července. „Sám jsem zvědavý, co to s námi udělá. Je to nestandardní situace, proto jsme také začali zvolna. To fyzično, které jsme v karanténě ztratili, už nemá cenu řešit, ale dva zápasy ve čtyřech dnech se zvládnout dají. Horší by to bylo se čtyřmi během deseti dnů,“ připomněl trenér Jarábek, že baráž ligové grémium zrušilo.

Na svých hráčích vidí velkou chuť a elán. „To je pro mě podstatné. I na klucích z ciziny, hlavně našich Afričanech, vidím natěšenost dojet tu dlouhou sezonu. Pro ně to bylo v karanténě obzvlášť nepříjemné, ale už se zase trénuje, každý přišel na jiné myšlenky a věříme, že to společně zvládneme. Já osobně mám z posledních dní dobrý pocit. Věřím ve vítěznou mentalitu týmu,“ pravil Jarábek.

Nepochybuje o tom, že i přes tréninkový výpadek se hráči dokážou připravit tak, aby poslední dva zápasy neprohráli. „Mužstvo má kvalitu na českou nejvyšší soutěž a určitě ji potvrdí. Jestli byla ta pauza aspoň pro něco dobrá, pak pro to, abychom přerušili sérii nedobrých výsledků. Před první koronapauzou jsme byli rozjetí a virus nás zabrzdil. Teď věříme, že se to po další nucené pauze otočí,“ dodal Jarábek s tím, že výkony mužstva nebyly špatné ani v „prostřední“ části jara. „Hlavně doma jsme předváděli dobré výkony, se Spartou, Boleslaví, Budějovicemi či Opavou. Scházely jen góly a tudíž lepší výsledky. Ovšem nyní věřím, že už to přijde a konečně vyhrajeme teď ve Zlíně. Kluci jsou připraveni dát do posledních zápasů vše,“ ujistil trenér MFK.

Nad složením zlínského mužstva se ale také vznáší otazník. Čeká Jarábek, že kouč soupeře Bohumil Páník postaví nejsilnější sestavu, nebo bude po dovolené ve zlínském klubu nahlížet na zbývající dva duely spíš jako na přípravu, a tudíž dá prostor nevyzkoušeným mladým hráčům? „Podle mě postaví Bob Páník to nejsilnější. Alespoň my se připravujeme na klasickou sestavu Zlína. Určitě nijak nespekulujeme, pro nás je to jeden ze dvou klíčových zápasů,“ upozornil Jarábek.

Dnešní duel startuje na zlínské Letné v 18 hodin.