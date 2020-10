Nejspíš také podřezali větev pod domácím koučem Miloslavem Machálkem. Nováček soutěže pod ním v dosavadních šesti zápasech jenom jednou remizoval a v Brně tak musí bít na poplach.

„Koho už chcete porazit?“ pořvávali na brněnské fotbalisty při odchodu do šaten naštvaní domácí příznivci. Dosud měli s jejich výkony trpělivost. Ta jim už došla.

Karvinští naopak napravili pohárové vypadnutí s Vlašimí a potvrdili slova svých trenérů o tom, že liga je o něčem jiném.

Hned v úvodu zazdil megatutovku Mikuš, jehož hlavičku před malým vápnem vyrazil gólman Šustr a pak už měli větší šance překvapivě domácí. Překvapivě proto, že Karvinští je úplně zbytečně nechali hrát. Kdyby je zatlačili jako v úvodních minutách, museli Zbrojovku nutně přehrávat. Dopouštěli se však hodně nepřesností, což bylo možná zapříčiněno i mokrým terénem a silným větrem.

I proto pak hráli domácí. Brněnský Hladík pálil jen těsně vedle a proti Růskovi musel zasahovat gólman Neuman. Ten pak podržel svůj tým i po přestávce, kdy vychytal Přichystala.

Karviné k vedení pomohl svou minelou brankář Šustr. Převzal malou domů, jenže otálel s odkopem, pak zkoušel kličku na zkušeného Papadopulose, který mu ale míč uzmul a brněnský gólman musel faulovat.

Rozhodčí Královec šel ještě situaci přezkoumat na videu, ale penaltu potvrdil a Qose ji chladnokrevně proměnil ve stylu Panenkova bělehradského dloubáčku.

Vzápětí mohl srovnat Reiter, který po přesunu do Brna z Ostravy odehrál proti Karviné už svůj druhý zápas v sezoně, ale zblízka trefil jen Neumana. Ten tak i ve svém třetím ligovém zápase v životě udržel čisté konto, což je obdivuhodná bilance.

Vítězství Slezanů potvrdil lehkonohý Ostrák, který se zbavil Hlavici a do protipohybu brankáře Šustra stanovil konečné skóre na 0:2.

„Naše výkony se neustále opakují a není to náhoda. Je to o tom, že nám v některých věcech schází kvalita, porážíme se vlastními chybami. A stejnou chybou je i neproměnění gólových příležitostí, do kterých se dostáváme. Suma sumárum, hloupá chyba, gól na 0:1, nedisciplinovanost Tondy Růska, a pak vás to semele. Myslím, že jsme nebyli horším týmem, měli jsme minimálně tři jasné gólové příležitosti, ale když je nedáte, horším týmem se stáváte,“ povzdechl si po zápase brněnský kouč Miloslav Machálek.

Jeho karvinský protějšek Juraj Jarábek byl samozřejmě spokojen. „Potvrdilo se, že to bude náročný zápas. Ovlivnil ho silný vítr, ale jinak to bylo pro diváka dobré utkání s šancemi na obou stranách. Přes náš dobrý úvod a šance se Brno dostalo do hry, když se přes naše krajní beky umělo probít do šancí, což jsme zlepšili až ve druhé půli. Po penaltě se nám už hrálo lehčeji, zatímco Brno muselo sáhnout ke hře vabank. Toho po brejku využil Ostrák,“ vtipkoval Jarábek k aktuální formě dvacetiletého talentu.

Zbrojovka Brno – MFK Karviná 0:2 (0:0)

Branky: 58. z pen. Qose, 67. Ostrák. Rozhodčí: Královec – Mokrusch, Dohnálek. ŽK: 41. Růsek, 73. Šural (oba Brno). ČK: 83. Růsek (Brno). Diváci: 1 913.

Karviná: Neuman – Ndefe, Santos, Šindelář, Twardzik – Mikuš (70. Smrž), Herc (87. Dramé), Qose, Bartošák (83. Mangabeira) – Ostrák (83. Guba) – Papadopulos (87. Haša). Trenér: Jarábek.