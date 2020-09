Jeho svěřenci vyhráli v derby 2:1 a tři body z cizího hřiště přivezli poprvé od konce září loňského roku.

„Hráčům náleží pochvala, že získali tři cenné body. Bylo tam dost chyb, ale chválím kluky za charakter. Opava do nás dobře šla. Šla si za góly, za výhrou, my jsme ale byli efektivnější,“ pochvaloval si.

Zaskočen byl možná jen v prvních minutách. „Viděl jsem zápas Opavy v Rakousku, kde hráli nákopy za obranu, jednoduše a rychle s náběhovými hráči jako jsou Dordič nebo Holík. S tím jsme měli problémy,“ uznal Jarábek.

Papa? To je to, co si od něj slibujeme

Jeho týmu možná paradoxně pomohl inkasovaný gól. „Otřepali jsme se, provedli nějaká střídání a přeskupili řady. Poslali jsme na křídlo Mikuše a ten ukázal dravost i tah na bránu. Mohl rozhodnout už dříve, kdy běžel sám na gólmana, tam se spíš nabízela přihrávka na volného Ndefeho, ale on to odčinil vítězným gólem, kdy těžil z výborné práce Papadopulose,“ shrnul vše podstatné Jarábek.

Právě na adresu pětatřicetiletého útočníka pěl chválu. „Pořád ukazuje, jak je platný. Dneska měl bilanci 1+1, to je to, co si od něj slibujeme. Je to výborný hráč, semknul nám kabinu a bojuje. I ostatní skvěle zabojovali,“ říkal po zápase Jarábek.

Hledání optimální sestavy nicméně pokračuje. „Pořád skládáme tým, který by mohl být konkurenceschopný, máme v hledáčku ještě nějaké posily do ofenzivy, konkurence je potřeba. Chceme hrát na vítězství a ne, že se zase budeme rvát jen o záchranu,“ zakončil Jarábek.