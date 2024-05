Fotbalisté Karviné se přiblížili k záchraně ve FORTUNA:LIZE. Ve čtvrtečním 1. zápase baráže s Vyškovem na hřišti v Drnovicích zvítězili 1:0 gólem záložníka Patrika Čavoše z koncovky první půle. Odveta se hraje v neděli 2. června od 17.30 hodin ve Slezsku.

Vyškov - Karviná 0:1 (1. zápas baráže o FORTUNA:LIGU - 30. 5. 2024). | Foto: MFK Vyškov

Karviná rozhodla úvodní dvojzápas baráže v samém závěru prvního poločasu. Raspopovič odcentroval zprava do pokutového území, kde se na hranici penaltového puntíku opřel do míče hlavou Čavoš, zakončil přesně k levé tyči a Stejskal v brance neměl žádný nárok.

OHLASY TRENÉRŮ:

Jan Kameník (Vyškov): „Z pohledu výsledku převládá v našem týmu zklamání, neboť po taktické, herní a morální stránce jsme předvedli velmi dobrý výkon. Rozdíl mezi oběma týmy byl v tom, že Karviná potřebuje na jeden gól jednu či dvě šance, zatímco my čtyři nebo pět. Bohužel jsme na konci první půle inkasovali po akci, při níž byli karvinští hráči důslednější a přesnější. Pak jsme odehráli nejlepší pasáž zápasu. Nemohu klukům nic zásadního vytknout, tlačili jsme se za vyrovnáním a bojovali jsme až do konce i s tím vědomím, abychom nedostali druhý gól, který by naše šance před odvetou snížil. Do Karviné se pojedeme ještě porvat o dobrý výsledek.“

Marek Bielan (Karviná): „Nevstoupili jsme do zápasu vůbec dobře. Vyškov potvrdil to, co jsem od něj čekal, hrál velmi dobře dopředu, hlavně po stranách si vytvářel nebezpečné akce. Naštěstí jsme dali na konci první půle vedoucí gól. Pak nás dvakrát podržel na rozhraní poločasů gólman Ciupa, jemu vděčíme za čisté konto. Změnili jsme hru, více jsme podrželi míč. V závěru duelu se projevila naše zkušenost, výhru jsme uhájili, ale stále jsme jenom v poločase.“

1. zápas baráže o FORTUNA:LIGU (čtvrtek 30. 5. 2024):

Vyškov – Karviná 0:1 (0:1)

Branka: 42. Čavoš.

Rozhodčí: Černý – Paták, Machač. ŽK: Fomba - Ražnatovič, Žák, Ciupa. Diváci: 2134.

MFK Vyškov: Stejskal – Aberkane (71. Ilko), Štěpánek, Straalman, Kayondo – Svoboda (71. Diallo), Mafwenta (82. Delferriere), Lahodný (88. Ab. Sylla), Fomba – Bayo (82. Mbonu), Krollis. Trenér: Jan Kameník.

MFK Karviná: Ciupa – Moses (80. Žák), Bergqvist, Raspopovič, Fleišman – Čavoš, Svozil – Mikuš (56. Regáli), Budínský, Ražnatovič (69. Memič) – Ezeh (69. Akinyemi). Trenér: Marek Bielan.