Trenér Juraj Jarábek přivítal na úvodním tréninku 21 hráčů. Scházela jen trojice Želizko, Vukadinović a Rundić, která doma slaví pravoslavné Vánoce.

Jarábek už nemůže počítat s šesticí, která v Karviné skončila. Jde o Jakuba Šašinku, Stevena Petkova, Jána Kriváka, Libora Hrdličku, Tomáše Webera a Pavla Dreksu, který odešel už před Vánoci.

Bulhar Petkov se ale ještě s týmem připravoval, stejně jako čtveřice nových hráčů, kteří jsou v Karviné na zkoušce. Mezi nimi jsou i dva Brazilci. „Jde o stopera Eduarda, odchovance Flamenga, který má zkušenosti s druhou portugalskou ligou a naposledy hrál doma v Brazílii také druhou ligu. I druhý Brazilec Mangabeira je defenzivním typem hráče, je to záložník, také hrál doma druhou nejvyšší soutěž,“ přiblížil Jarábek oba Brazilce.

Dalšími novými tvářemi v týmu jsou mládežnický reprezentant Nigérie Muhamed Tijani z Baníku, který strávil podzim v Třinci a Ephraim Tshibwabwa z Konga, jehož Karvinští objevili ve Vyšehradu.

S mužstvem se připravují také mladíci Martin Macej a Daniel Stropek, kteří se vrátili z hostování ve Vítkovicích, respektive Sokolova a k úvodnímu tréninku vyběhli s týmem i odchovanci z místní fotbalové líhně Marek Bielan, Patrik Mrózek a gólman Vladimír Neuman.

„Všichni hráči mají u mě novou startovní čáru. Během hrubé přípravy máme před sebou účast v Tipsport lize a zápasy v ní mi poslouží k tomu, abych viděl nové hráče v akci. Výsledky nebudou prioritní,“ ozřejmil Jarábek.

Příchodem hráčů na zkoušku je rovněž jasné, kde bude Karviná hledat nové akvizice. V obraně a v útoku. „Potřebujeme stopery a někoho, kdo bude dávat góly. Odchodem Libora Hrdličky sháníme i nového gólmana,“ doplnil karvinský kouč.

Vrací se Mašlej

Skoro sedmitýdenní přípravu uvítal, protože k mužstvu přišel v závěru podzimu a nyní bude mít dostatek času na to, aby hráčům dostatečně vštípil svou představu fotbalu.

S tím mu bude pomáhat nový asistent Petr Mašlej, který se po téměř čtyřletém působení v roli šéfa mládežnické sekce v Baníku Ostrava vrací domů.

„S Péťou se známe, je to domácí borec, srdcař, který fotbalu rozumí a vnáší do něj moderní prvky. Shodli jsme se na tom, že budeme chtít hrát atraktivnějším stylem a samozřejmě na výhry. K tomu budeme potřebovat dostat do mužstva vítězné typy a ze současných hráčů vyždímat maximum,“ uznává Jarábek.

Připomeňme, že zanedlouho padesátiletý bývalý fotbalista Petr Mašlej stál spolu s Janem Wolfem a Petrem Hortem před sedmnácti lety u záchrany karvinského fotbalu. V MFK bude nyní působit jako asistent hlavního trenéra Jarábka, druhým asistentem zůstává Marek Bielan.

„Moc se těším, navíc přicházím do známého prostředí. Pro mě to bude trochu něco jiného, protože doteď jsem měl na starosti mládež. Práce u A-týmu je pro mě velká výzva,“ řekl pro webové stránky karvinského klubu Petr Mašlej. Realizační tým mužstva byl rovněž rozšířen o fyzioterapeuta Martina Krásného.

„Podmínky k práci máme v Karviné perfektní, teď ještě, aby podobné byly i výsledky,“ přeje si Jarábek.

Kádr Karviné na prahu zimní přípravy 2020



Brankáři: Jiří Ciupa, Martin Pastornický, Vladimír Neuman



Obránci: Matúš Čonka, Gigli Ndefe, Martin Kouřil, Oliver Putyera, Daniel Stropek, Marek Bielan, Patrik Mrózek, Eduardo Gonzaga Mendes Santos (testy)



Záložníci: Adriel Ba Loua, Martin Bukata, Petr Galuška, Dávid Guba, Marek Hanousek, Marek Janečka, Ondřej Lingr, Jan Moravec, Martin Vlachovský, Jean Mangabeira da Silva (testy), Ephraim Tshibwabwa (testy)



Útočníci: Michal Petráň, Martin Macej (testy), Muhamed Tijany (testy)