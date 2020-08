Sami Karvinští si v červenci prošli dvoutýdenní karanténou kvůli nemoci covid-19, která se jim objevila v mužstvu a podobnou zkušenost už nechtějí zažít. „Nic podobného mě v životě nepotkalo. Člověk sedí jen doma, nemůže nic dělat, nikam chodit. Hrůza,“ podělil se o svou zkušenost nizozemský obránce Karviné Gigli Ndefe, jeden z mála cizinců, kteří po letním průvanu v karvinské šatně zbyli.

Trenér Juraj Jarábek se před startem přípravného období nechal slyšet, že by chtěl zúžit svůj kosmopolitní tým a pracovat nejraději s českými a slovenskými hráči. Vedení klubu mu přání vyplnilo, byť zahraničních hráčů mimo Slovensko v Karviné ještě pořád několik zbylo.

Nicméně kádr mužstva opustilo osm národností (Česko, Slovensko, Pobřeží slonoviny, Nigérie, Srbsko, Chorvatsko, Severní Makedonie a Bulharsko) a čtrnáct hráčů, z toho pět základu. Nejsledovanějším byl odchod místního odchovance Ondřeje Lingra do pražské Slavie (spekuluje se o částce 12 až 15 milionů korun, kluby ji nezveřejnily), největším přestupem v historii karvinské kopané pak přesun technického rychlíka Adriela Ba Louay do Plzně. Za záložníka z Pobřeží slonoviny vysázela Viktoria Karviné údajně částku 15 až 18 milionů korun (kluby ji opět nezveřejnily).

Kromě těchto dvou hráčů, kteří se na jaře starali o největší porci karvinských gólů, přišla Karviná dále o Jana Moravce, Martina Bukatu a Vukadina Vukadinoviće, kterým skončily smlouvy. Hostování pak vypršela sedmi fotbalistům, kteří se vrátili do svých mateřských klubů, přičemž ale Martin Šindelář z ostravského Baníku nakonec do Karviné přestoupil. Někteří hráči odešli na hostování a konečně Kire Markoski ze Severní Makedonie byl kvůli nejisté situaci s cestováním v době pandemie koronaviru a s tím spojeným vízovým povinnostem uvolněn ze smlouvy do své vlasti.

Co se týče příchodů, udělalo vedení Karviné v posledním týdnu kus práce. Z Polska se po jedenácti letech vrátil do české ligy Michal Papadopulos, naposledy působící v Kielcích. Již hotovými hráči jsou vedle něj také Lukáš Bartošák ze Zlína, Roman Haša ze slovenské Skalice a karvinský odchovanec Tomáš Jursa, kterému v Opavě skončila smlouva.

Už dříve přišli do Slezska místní rodáci - Filip Twardzik ze slovenského Ružomberku a Tomáš Ostrák z německého Kolína, z Trnavy pak Brazilec Rafael Tavares a z Vítkovic na hostování Roman Holiš. Další hráči se Karvinským vrátili z hostování, a pokud dokážou svěřenci trenéra Juraje Jarábka pravidelně skórovat a nahradit góly Ondřeje Lingra, nemuseli by znovu prožívat nervy až do posledního kola. „Hlavně, abychom dobře odstartovali. To bude stěžejní,“ přeje si trenér Juraj Jarábek.

Přípravné zápasy

Karviná – Líšeň 3:2 (1:2)

Branky: 3. Ndefe, 48. Smrž, 51. Mangabeira – 7. Krška, 12. Ševčík

Karviná – Jastrzebie 2:0 (1:0)

Branky: 31. Papadopulos, 70. Ostrák

Karviná – Třinec 1:1 (1:0)

Branky: 22. z pen. Ndefe – 75. Puchel

Změny v kádru

Přišli: Filip Twarzdik (Ružomberok), Tomáš Ostrák (hostování Köln), Martin Šindelář (Ostrava), Roman Holiš (hostování Vítkovice), Rafael Tavares (hostování Trnava), Michal Papadopulos, Lukáš Bartošák, Tomáš Jursa, Roman Haša (všichni volní hráči), Oliver Putyera, Martin Kouřil, Libor Hrdlička (všichni návrat z hostování), Martin Vlachovský, Marek Bielan, Jakub Hejda (všichni z B-týmu)

Odešli: Ondřej Lingr (Slavia), Adriel Ba Loua (Plzeň), Milan Rundić (Bielsko-Biała), Jan Moravec, Martin Bukata, Vukadin Vukadinović (všichni konec smlouvy), Martin Pastornický, Jiří Ciupa (oba hostování Třinec), Soufiane Dramé (Příbram), Petr Galuška (hostování Vyšehrad), Abdulrahman Taiwo, Michal Petráň, Filip Kubala, Matko Babić, Stivan Petkov, Muhamed Tijani (všichni konec hostování), Kire Markoski (rozvázání smlouvy)